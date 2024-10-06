В Турции отстранили судейского наблюдателя и женщину-арбитра из-за секс-видео

Арбитражный совет Федерации футбола Турции принял решение о пожизненном аннулировании лицензий 61-летнего судейского наблюдателя и 24-летней женщины-арбитра после того, как видеозапись их предполагаемого полового акта стала достоянием общественности. Решение было принято единогласно и считается окончательным. Совет, состоящий из семи человек, изучил письменные заявления участников, а также просмотрел само порнографическое видео перед вынесением вердикта.

61-летний судейский наблюдатель утверждал, что в рабочих инструкциях нет ограничений на романтические отношения между арбитрами и отметил, что видео было опубликовано без его согласия. Женщина-арбитр настаивала на том, что не имеет никакого отношения к героине видео, ссылаясь на его плохое качество и подчеркивая, что не размещала его в своих социальных сетях. Уточняется, что видео было распространено через учетную запись, зарегистрированную в России.