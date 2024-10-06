Наводнения и оползни в Боснии: 18 человек погибли, затоплены города и деревни

Наводнения произошли в Герцеговино-Неретвенском кантоне в южной части Боснии и Герцеговины, небольшой город Ябланица возле одноименного водохранилища оказался полностью отрезан от остальной части страны.

Еще несколько человек числятся пропавшими без вести, в стране объявлено чрезвычайное положение.

„В районе Ябланицы было обнаружено не менее 14 погибших, — сказал Дарко Юкан, пресс-секретарь кантонального правительства. — В некоторых случаях видны только части крыш. Я не помню кризиса такого масштаба со времен войны [1992–1995 годов]“.

Министр развития Воин Миятович назвал произошедшее катастрофой и призвал к спокойствию.

Поисково-спасательные работы продолжаются, более десятка человек числятся пропавшими без вести.

В воскресенье в деревне Донья Ябланица были найдены еще два тела.

По всей видимости, проливные дожди вызвали оползень на карьере, расположенном над деревней. Сошедшие грязевые потоки погребли под собой некоторые дома, а в отдельных местах уровень воды поднялся до крыш зданий.

Экстренные службы вручную очищали затопленные дома от грязи. На помощь прибыли группы спасателей из Сербии, Хорватии и Северной Македонии, помощь также прислали страны Евросоюза.

Недалеко от Ябланицы автотрассу M-17, проходящую вдоль реки Неретва, завалило обломками и грязью.

Сильные повреждения получил 17-километровый участок железной дороги между близлежащими Острожацем и Грабовицей. Местные власти также просят автомобилистов избегать дорог в районе Ябланицы.

Город Киселяк в центральной Боснии также был затоплен после того, как река вышла из берегов.

В соседней Черногории от наводнений пострадали дороги.

Уровень воды в некоторых реках Хорватии также поднимался, и правительство заявило, что часть города Карловац вблизи реки Купа также может оказаться затопленной.