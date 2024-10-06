NYT рассказала о первом обсуждении Украины Трампом и Путиным

В 2017 году на тот момент недавно вступивший в права американского президента Дональд Трамп провел первую личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20 в Гамбурге, на которой поинтересовался мнением Путина о возможных поставках американского оружия Украине, на что российский президент ответил, что это было бы „ошибкой“ со стороны США. Об этом пишет в субботу, 5 октября, газета The New York Times (NYT).

В разговоре с Трампом Путин назвал Украину „коррумпированной вымышленной страной“ и подчеркнул, что Россия имеет полное право оказывать на нее влияние. По словам трех американских чиновников, которые присутствовали в Гамбурге на том саммите, Трамп, имевший ряд тезисов, составленных его настроенными против действий РФ советниками, не сумел ничего возразить Путину.

После того разговора тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил администрацию Трампа о том, что им „придется провести большую работу, чтобы изменить мнение президента об Украине“. „Госсекретарь только что наблюдал, как г-н Путин, бывший шпион КГБ, провел мастер-класс по формированию мышления нового американского президента“, - поясняет произошедшее в своем материале NYT.

NYT: Спустя 7 лет пренебрежительное отношение Трампа к Украине не изменилось

Скептическое отношение Трампа к Украине и его подозрения в том, что Киев благоволит демократам, продолжают проявляться в ходе нынешней президентской кампании, пишет The New York Times, напоминая, что во время дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии США Камалой Харрис в прошлом месяце Трамп уклонился от прямого вопроса о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну.