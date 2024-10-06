BBC News Русская служба
06.10.2024, 15:09

ЦАХАЛ начал операцию на севере Газы. В результате ударов по центральной части сектора погибли 26 человек, утверждает ХАМАС

 
Родственники погибших оплакивают тела после израильского удара (Сектор Газа, 06 октября 2024 года)
Родственники погибших оплакивают тела после израильского удара (Сектор Газа, 06 октября 2024 года)
ФОТО: Omar Ashtawy / APA/SIPA

ЦАХАЛ заявил в воскресенье, что израильские военные окружили район Джабалия на севере Газы. Со ссылкой на разведданные они утверждают, что ХАМАС начал восстанавливать „оперативный потенциал в этом районе“. В результате ударов по центральной части Газы погибли 26 человек, сообщает BBC News Русская служба со ссылкой на подконтрольный ХАМАС минздрав Газы.

В заявлении, которое сегодня утром опубликовал ЦАХАЛ, говорится, что из-за „усилий ХАМАС по восстановлению своего оперативного потенциала“ в районе Джабалия на севере Газы 162-я дивизия ночью в воскресенье начала там операцию.

Две бригады Армии обороны Израиля окружили этот район и в настоящее время продолжают там действовать, говорится в заявлении ЦАХАЛ. „Чтобы помочь“ своим военным израильские ВВС „до и во время операции“ нанесли удары „по десяткам военных объектов“.

„Среди пораженных целей были склады оружия, подземные объекты инфраструктуры, террористические ячейки и другие объекты военной инфраструктуры“, — цитирует BBC News Русская служба сообщение ЦАХАЛ.

Израильские военные заявили, что север Газы „по-прежнему считается опасной зоной боевых действий“, и опубликовали в воскресенье новую карту, на которой обозначены зоны возможной эвакуации на севере.

ЦАХАЛ также сообщил о расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси на юге Газы. Палестинские чиновники и представители ООН утверждают, что ни одно место в анклаве не является безопасным, включая гуманитарные зоны, передает агентство Reuters.

Израиль не разрешает международным медиа, включая Би-би-си, независимый доступ в Газу, что затрудняет проверку фактов на месте.

Удар по школе и мечети

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, сообщило, что в результате израильских авиаударов по мечети и школе, где размещались перемещенные палестинцы, в центральной части Газы, погибли 26 человек.

BBC News Русская служба пишет, что по данным министерства здравоохранения, десятки людей также получили ранения в результате ударов, нанесенных рано утром в воскресенье по школе Ибн Рушда и мечети Мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе.

Израильские военные заявили, что целью ударов были боевики ХАМАС, которые использовали оба здания в качестве „командных и контрольных центров“. ХАМАС отвергает обвинения в том, что он использует гражданские объекты, такие как школы, больницы и мечети, в военных целях.

На проверенных Би-би-си видеозаписях из мечети видны тела и кровь на земле среди обломков, а на кадрах из школы — горящее строение и человек, которого вытаскивают на носилках.

Удары Израиля по Газе были нанесены накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль. Тогда боевики убили около 1200 человек и взяв 251 заложника.

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, жертвами действий израильской армии в секторе с тех пор стали почти 42 тыс. человек.

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