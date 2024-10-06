ЦАХАЛ начал операцию на севере Газы. В результате ударов по центральной части сектора погибли 26 человек, утверждает ХАМАС

В заявлении, которое сегодня утром опубликовал ЦАХАЛ, говорится, что из-за „усилий ХАМАС по восстановлению своего оперативного потенциала“ в районе Джабалия на севере Газы 162-я дивизия ночью в воскресенье начала там операцию.

Две бригады Армии обороны Израиля окружили этот район и в настоящее время продолжают там действовать, говорится в заявлении ЦАХАЛ. „Чтобы помочь“ своим военным израильские ВВС „до и во время операции“ нанесли удары „по десяткам военных объектов“.

„Среди пораженных целей были склады оружия, подземные объекты инфраструктуры, террористические ячейки и другие объекты военной инфраструктуры“, — цитирует BBC News Русская служба сообщение ЦАХАЛ.

Израильские военные заявили, что север Газы „по-прежнему считается опасной зоной боевых действий“, и опубликовали в воскресенье новую карту, на которой обозначены зоны возможной эвакуации на севере.

ЦАХАЛ также сообщил о расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси на юге Газы. Палестинские чиновники и представители ООН утверждают, что ни одно место в анклаве не является безопасным, включая гуманитарные зоны, передает агентство Reuters.

Израиль не разрешает международным медиа, включая Би-би-си, независимый доступ в Газу, что затрудняет проверку фактов на месте.

Удар по школе и мечети

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, сообщило, что в результате израильских авиаударов по мечети и школе, где размещались перемещенные палестинцы, в центральной части Газы, погибли 26 человек.

BBC News Русская служба пишет, что по данным министерства здравоохранения, десятки людей также получили ранения в результате ударов, нанесенных рано утром в воскресенье по школе Ибн Рушда и мечети Мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе.

Израильские военные заявили, что целью ударов были боевики ХАМАС, которые использовали оба здания в качестве „командных и контрольных центров“. ХАМАС отвергает обвинения в том, что он использует гражданские объекты, такие как школы, больницы и мечети, в военных целях.