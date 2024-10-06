СЕГОДНЯ НА DELFI TV | „Калев/Крамо“ сыграет в эстоно-латвийской лиге с командой „Латвийского университета“

„Калев/Крамо“ стал единственным эстонским клубом, который начал сезон в эстоно-латвийской лиге. В своем первом матче команда потерпела поражение от рижского ВЭФа с результатом 63:84.

Команда „Латвийского университета“ на данный момент провела два матча и оба проиграла. В своем первом матче дома они уступили „Валмиере“ с результатом 72:92, а во втором матче на выезде проиграли „Огре“ со счетом 74:90.