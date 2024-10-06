06.10.2024, 14:12
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | „Калев/Крамо“ сыграет в эстоно-латвийской лиге с командой „Латвийского университета“
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Эстоно-латвийской баскетбольной лиге пройдет матч между „Калев/Крамо“ и командой „Латвийского университета“. Игра начнется в 17:00 и будет транслироваться на Delfi TV для подписчиков.
„Калев/Крамо“ стал единственным эстонским клубом, который начал сезон в эстоно-латвийской лиге. В своем первом матче команда потерпела поражение от рижского ВЭФа с результатом 63:84.
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