Баскетбол
06.10.2024, 14:12

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | „Калев/Крамо“ сыграет в эстоно-латвийской лиге с командой „Латвийского университета“

 
Начало в 17:00
BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня в Эстоно-латвийской баскетбольной лиге пройдет матч между „Калев/Крамо“ и командой „Латвийского университета“. Игра начнется в 17:00 и будет транслироваться на Delfi TV для подписчиков.

„Калев/Крамо“ стал единственным эстонским клубом, который начал сезон в эстоно-латвийской лиге. В своем первом матче команда потерпела поражение от рижского ВЭФа с результатом 63:84.

Команда „Латвийского университета“ на данный момент провела два матча и оба проиграла. В своем первом матче дома они уступили „Валмиере“ с результатом 72:92, а во втором матче на выезде проиграли „Огре“ со счетом 74:90.

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