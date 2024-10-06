ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (956-й день) | В Украине погиб активист Ильдар Дадин, сражавшийся за ВСУ
Подводим итоги очередного дня войны.
Журналистка Ксения Ларина сообщила, что на войне в Украине погиб активист Ильдар Дадин
„Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине“, — написала она в соцсети X вечером 5 октября. В беседе с изданием „Сота“ Ларина рассказала, что узнала о гибели Дадина от другого участника войны, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, который, в свою очередь, сослался на однополчанина Дадина. Другие источники пока не подтверждали эту информацию. Ильдар Дадин в начале 2023 года приехал в Украину, чтобы присоединиться к ВСУ и воевать против российской армии. Он отправился на фронт в составе „Сибирского батальона“. Дадин рассказывал в интервью „Медиазоне“, что воевал под позывным „Ганди“.
Легион „Свобода России“ подтвердил, что Ильдар Дадин погиб на войне
Представители легиона, воюющего на стороне Украины, подтвердили The Insider, что Дадин погиб в бою. Вечером 5 октября об этом сообщила журналистка Ксения Ларина. В формировании заявили, что Дадин входил в состав легиона с декабря 2023 года.
Российские войска в ночь на 6 октября атаковали Украину, применив беспилотники „Шахед“ и ракеты, сообщили Воздушные силы ВСУ
Всего войска РФ применили более 90 средств воздушного нападения: 87 дронов, две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса „Искандер-М“, одну крылатую ракету, выпущенную из комплекса „Искандер-К“, а также одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. ВСУ утверждают, что сбили две ракеты и 56 беспилотников в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях. Еще 25 беспилотников упали в разных регионах Украины, предположительно из-за применения средств радиоэлектронной борьбы, заявили в Воздушных силах. Четыре беспилотника остаются в воздушном пространстве Украины.
В Одессе в результате атаки российских дронов повреждены складские помещения и грузовые автомобили, возникшие пожары потушили спасатели, сообщили в ГСЧС Украины
Госпитализирован один пострадавший. В Донецкой области, по сообщениям местных пабликов, под удар попал Краматорск, виден дым в районе Новокраматорского машиностроительного завода. Местные власти это не комментировали. Российская армия ночью атаковала Киев, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы ПВО уничтожили все беспилотники, которые заходили на Киев волнами и с разных направлений. „Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших“, — добавил Попко.
Издание Sota сообщило, что в Кузьминках в Москве ночью произошел пожар в районе Московского высшего общевойскового командного училища, рядом с которым находятся стрельбище и автомобильная заправка
Местные жители рассказали, что слышали „громкий хлопок и звуки, похожие на стрельбу“. Издание предположило, что училище атаковал беспилотник. Независимых подтверждений этой информации нет. Московские власти это не комментировали.
Дональд Трамп во время своего президентства на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году интересовался, что тот думает о возможных поставках американского оружия Украине
По данным The New York Times, Путин в ответ заявил, что поставки оружия Киеву будут „ошибкой“. По его словам, „сколько бы оружия США не дали Украине, они попросят еще“.
В результате российской атаки по Одесской области в ночь на 6 октября повреждения получили склады, газопровод и сухогруз
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер.
В Белгородской области беспилотник утром 6 октября атаковал производственное здание в Шебекино, повреждена крыша здания
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранения получила мирная жительница, она госпитализирована.
Министерство обороны РФ, комментируя ночную атаку по Украине, сообщило, что российские войска поразили базу горючего в Одессе, аэродром в Хмельницкой области и пункт управления беспилотниками ВСУ.
По материалам „Медузы“.