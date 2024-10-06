ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (956-й день) | В Украине погиб активист Ильдар Дадин, сражавшийся за ВСУ

Журналистка Ксения Ларина сообщила, что на войне в Украине погиб активист Ильдар Дадин

„Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине“, — написала она в соцсети X вечером 5 октября. В беседе с изданием „Сота“ Ларина рассказала, что узнала о гибели Дадина от другого участника войны, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, который, в свою очередь, сослался на однополчанина Дадина. Другие источники пока не подтверждали эту информацию. Ильдар Дадин в начале 2023 года приехал в Украину, чтобы присоединиться к ВСУ и воевать против российской армии. Он отправился на фронт в составе „Сибирского батальона“. Дадин рассказывал в интервью „Медиазоне“, что воевал под позывным „Ганди“.

Легион „Свобода России“ подтвердил, что Ильдар Дадин погиб на войне

Представители легиона, воюющего на стороне Украины, подтвердили The Insider, что Дадин погиб в бою. Вечером 5 октября об этом сообщила журналистка Ксения Ларина. В формировании заявили, что Дадин входил в состав легиона с декабря 2023 года.

Российские войска в ночь на 6 октября атаковали Украину, применив беспилотники „Шахед“ и ракеты, сообщили Воздушные силы ВСУ

Всего войска РФ применили более 90 средств воздушного нападения: 87 дронов, две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса „Искандер-М“, одну крылатую ракету, выпущенную из комплекса „Искандер-К“, а также одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. ВСУ утверждают, что сбили две ракеты и 56 беспилотников в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях. Еще 25 беспилотников упали в разных регионах Украины, предположительно из-за применения средств радиоэлектронной борьбы, заявили в Воздушных силах. Четыре беспилотника остаются в воздушном пространстве Украины.