Операция против наркомафии в Латвии: изъято более тонны наркотиков, задержаны несколько человек

Рукс также сказал, что были задержаны несколько человек. В деле фигурируют синтетические наркотики, но пока начальник Госполиции воздержался от уточнения названия вещества.

Однако это одна из крупнейших конфискаций за последние годы — речь идет о очень большом количестве наркотических веществ, более чем одной тонне, рассказал Рукс. Процессуальные действия проводились одновременно в нескольких городах, подчеркнул начальник Госполиции.

Представитель полиции Лига Дзилюма сообщила агентству LETA, что конфисковано не только большое количество наркотических веществ, но и необходимые материалы и оборудование для их производства. Среди задержанных есть граждане других стран, отметила Дзилюма.

„На сегодня мы можем говорить о конфискации более одной тонны готовой продукции, а также прекурсоров, но объем, безусловно, будет больше“, — сказала она, подчеркнув, что необходимо дождаться экспертизы, чтобы точно определить вес и состав изъятых веществ. Однако уже ясно, что это синтетические наркотики.

В полиции сообщили, что это была длительная операция, поддержку оказывало Европейское бюро полиции (Europol).

Государственная полиция обратила внимание на то, что с самого начала операции жителям не угрожала опасность, так как все действия проводились координированно и под контролем. Правоохранительные органы подчеркнули, что для успешной борьбы с организованной наркомафией в ходе активных операций, таких как обыски и другие процессуальные действия, подробная информация не может быть предоставлена.

Сейчас продолжаются процессуальные действия и расследование, поэтому полиция воздерживается от более подробных комментариев, но вскоре обещает предоставить более полную информацию об этой операции.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Алуксне Государственная полиция провела крупную операцию, но до вечера субботы подробности не разглашались.