„Другого варианта нет“. Не соответствующие требованиям учителя продолжают работать в Нарве

Также в школах Нарвы сейчас работают не отвечающие языковым требованиям учителя-предметники. Напомним практически всем уже давно хорошо известное, что в связи с началом полного перехода на эстонский язык обучения в до недавнего времени „русских“ школах и детсадах требования о знании эстонского на С1 предъявлены и спецпедагогам, которые могут работать с детьми, используя русский язык. Исключения для них, опять же напомним, Нарве добиться не удалось.

„Не соответствующие требованиям спецпедагоги в Нарве есть, мы их взяли на работу. Другого варианта нет – таких педагогов с необходимой языковой категорией просто негде взять, это наша реальность“, – говорит Мессурме Писарева. Она соглашается с тем, что в этом есть и риск – министерство образования не может быть довольно таким нарушением закона.

Она отмечает, что не соответствующие требованиям учителя-предметники тоже сейчас продолжают работать в школах Нарвы, так как восполнить их недостачу также иначе невозможно.

„Услугу мы оказываем, не учить детей мы не можем. Взаимопонимания с министерством достичь не получается“, – констатирует Писарева.

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