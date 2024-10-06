Зеленский о достижении мира: никакой торговли территориями

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что „надежный мир“ в Украине возможен только на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. Об этом он заявил в субботу, 5 октября, в своем вечернем видеообращении к согражданам.

„Все, что указано в „плане победы“ абсолютно реально для наших партнеров. Есть в мире этот ресурс, ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по „формуле мира“. Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир, длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями - именно так, как предусмотрено „формулой мира“, - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что Украине нужен „мир настоящий, справедливый, гарантированная защита от войны“. По его словам, это возможно только на сильных позициях и только тогда, когда украинский народ и партнеры действительно объединены. „Именно для этого мы работаем“, - сказал президент.

При этом он отметил, что следующая неделя, в течение которой состоится заседание в формате „Рамштайн“, может стать для Украины „исторической“. „Сейчас идет работа наших команд - Украины и США, команд других наших партнеров для подготовки „Рамштайна“ - содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе. И неделя эта может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы для этого все сделаем“, - заявил Зеленский.

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