Зеленский о достижении мира: никакой торговли территориями
Торговля территориями недопустима, настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Ранее FT опубликовала статью о том, что Запад и Киев якобы обсуждают обмен земель на членство в НАТО, пишет DW.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что „надежный мир“ в Украине возможен только на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. Об этом он заявил в субботу, 5 октября, в своем вечернем видеообращении к согражданам.
„Все, что указано в „плане победы“ абсолютно реально для наших партнеров. Есть в мире этот ресурс, ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по „формуле мира“. Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир, длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями - именно так, как предусмотрено „формулой мира“, - подчеркнул он.
Зеленский напомнил, что Украине нужен „мир настоящий, справедливый, гарантированная защита от войны“. По его словам, это возможно только на сильных позициях и только тогда, когда украинский народ и партнеры действительно объединены. „Именно для этого мы работаем“, - сказал президент.
При этом он отметил, что следующая неделя, в течение которой состоится заседание в формате „Рамштайн“, может стать для Украины „исторической“. „Сейчас идет работа наших команд - Украины и США, команд других наших партнеров для подготовки „Рамштайна“ - содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе. И неделя эта может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы для этого все сделаем“, - заявил Зеленский.
FT: Запад и Киев обсуждают обмен территорий на членство в НАТО
Ранее в тот же день газета Financial Times писала со ссылкой на информированные источники, что западные дипломаты и все больше чиновников в Украине якобы приходят к единому мнению, что наиболее вероятным компромиссом для завершения российской военной агрессии в Украине может стать схема, при которой Кремль де-факто, но не де-юре сохранит контроль над оккупированными на настоящий момент украинскими территориями, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от альянса.
„Украина сократила свои военные цели. Хотя она по-прежнему намерена вернуть земли, захваченные Россией за последнее десятилетие, ей, к сожалению, не хватает людей, оружия и западной поддержки для этого“, - пишет издание, подчеркивая, что возможное решение о вынужденной уступке части территорий никоим образом не означает, что власти Украины и их западные союзники признают суверенитет РФ над землями, которые та захватила с 2014 года.
В материале отмечается, что членство Украины в НАТО можно осуществить по так называемой „западногерманской“ модели, когда гарантии безопасности альянса будут распространяться только на те территории, которые контролирует Киев.
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