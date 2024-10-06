„Он должен победить“. Илон Маск поддержал Трампа на митинге в Пенсильвании, одном из важнейших штатов на этих выборах

„Как я уже говорил тут ранее…“ — с этих слов Дональд Трамп начал в субботу свое выступление на митинге в городе Балтер в штате Пенсильвания. Слушавшие его за пуленепробиваемым стеклом сторонники зааплодировали шутке. В прошлый раз Трамп приезжал в Батлер 13 июля — в день, когда на него было совершено покушение.

В него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он промахнулся, пуля лишь слегка задела ухо Трампа. Крукс успел убить одного и тяжело ранить еще двух человек из числа сторонников Трампа, прежде чем его застрелили охранявшие кандидата в президенты сотрудники Секретной службы.

Теперь, вспоминая о покушении, Трамп сказал, что тогда для него „время остановилось на 15 секунд“. Он назвал стрелявшего в него „жестоким чудовищем“ и порождением „необузданного зла“.

С тех пор на жизнь бывшего президента и кандидата в президенты была совершена еще одна попытка покушения в штате Флорида, но там обошлось без выстрелов. В Пенсильвании его безопасность обеспечивали снайперы, в целом меры безопасности на митинге в Батлере были заметно усилены, передал корреспондент Би-би-си с места события.

„Это замечательный человек!“

Выступление Трампа на митинге в Батлере содержало типичный для него набор заявлений и обещаний: побороться с „коррумпированной системой“, вернуть „уважение“ к внешне политике США, закрыть „открытые границы“, через которые в Америку проникают преступники.

Свою речь он завершил обещанием „вернуть американскую мечту“ и „процветание в каждую семью“.

Трамп также несколько раз упомянул июльское покушение на него, в том числе говоря о своих политических оппонентах, которые якобы „клевещут“ на него и „как знать, может быть, даже пытались меня убить“, цитирует Трампа корреспондент Би-би-си, бывший на митинге в Батлере в субботу.

Собравшиеся в Батлере сторонники Трампа встретили эти его слова аплодисментами.