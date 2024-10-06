„Бейрут превратился в зону боевых действий“. Израиль нанес новый удар по столице Ливана

Вечером в пятницу израильская авиация нанесла удар по основному пункту пересечения границы между двумя странами, фактически перекрыв доступ автотранспорта: теперь границу можно пересечь только пешком.

По данным ООН, „в результате израильских авиаударов“ из Ливана в Сирию хлынул поток беженцев, который оценивается в 200-300 тыс. человек.

Обитателей последних об ударах предупредили заранее, дав мирным жителям время на эвакуацию. Впрочем, как сообщают корреспонденты Би-би-си, все желающие покинуть эту территорию давно бежали оттуда на север, в Сирию.

В субботу утром израильское командование объявило об уничтожении „начиненных взрывчаткой“ оружейных складов „Хезболлы“, которые были устроены „в горах, зарослях и густо застроенных районах“.

Район, расположенный рядом с аэропортом, уже подвергся в субботу обстрелу израильскими ракетами.

Армия обороны Израиля подтвердила, что „наносит удары по целям, связанным с террористами из „Хезболлы“ в районе Бейрута“. За несколько часов до начала атаки ЦАХАЛ выпустил предупреждение о своих планах, указав, какой район станет мишенью „в ближайшем будущем“, и призвал людей, живущих в радиусе 500 метров от него, срочно эвакуироваться.

Журналисты CNN, находящиеся в Бейруте, описали ночную атаку как одну из самых интенсивных за последнее время.

Один из ударов, вероятно, пришелся на автозаправку, отмечает журналист Би-би-си, над этим местом в небо поднялся шар огня, и, судя по видео, сильное горение продолжается.

Корреспондент Би-би-си в Бейруте сообщил о как минимум шести сильных взрывах в пределах города, в промежутках между ними в небе были слышны звуки летящих дронов.

Всполохи огня и огненные шары белого и красного цветов над Бейрутом были видны с расстояния в несколько километров, отмечает Reuters.

Удары следовали один за другим практически непрерывно в течение как минимум получаса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей.

Ночью с субботы на воскресенье Ночью с субботы на воскресенье Израиль нанесли массированные ракетные удары по южной части Бейрута, атаковав объекты инфраструктуры „Хезболлы“.

Израильские военные заявляют, что с начала наземного вторжения в Ливан уничтожили 440 боевиков „Хезболлы“. „Хезболла“ это не комментировала.

Израиль утверждает, что за последние четыре дня „Хезболла“ выпустила более 700 ракет через границу с юга Ливана.

Израильские военные также заявили, что „ликвидировали шахты туннелей, используемых террористами „Хезболлы“ в приграничных районах, попутно убив десятки боевиков, и разрушили одну из расположенных на юге страны мечетей, которую группировка якобы использовала в качестве командного центра.

Кроме того, ночью ракетный удар был нанесен по жилому дому в ливанском городе Триполи в 81 км от Бейрута, в результате чего был убит новый лидер военизированного крыла ХАМАС Саид Атталла — вместе с женой и детьми.

Руководство ХАМАС подтвердило, что Атталла, его жена и две дочери действительно погибли в результате „сионистской бомбардировки“ лагеря беженцев Беддауи под Триполи.

Нафисе Конавар, корреспондент Всемирной службы Би-би-си на Ближнем Востоке (Бейрут): „Как ни тяжело это признавать, Бейрут стал зоной военных действий“

Прошлой ночью в Бейруте один за другим раздавались мощные взрывы. Я насчитала 12 авиаударов по южным пригородам столицы.

Район, который все мировые СМИ называют „Дахией“, на самом деле в переводе с арабского означает просто „пригород“. За счет этого создается ощущение, что район, по которому наносится удар, — это не вполне Бейрут.

В некотором смысле так оно и есть. Но „Дахия“ — всего в 10 минутах езды от моего дома в Ахрафии, христианском районе, который считается восточной частью Бейрута.

Над городом день и ночь летают израильские беспилотники. Они просто не исчезают, их жужжание уже превратилось в фоновый шум.