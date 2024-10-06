В матче между „Вальдолидом“ и „Райо Вальекано“ первый тайм прошел без значительных событий. Хозяева поля нанесли четыре удара по воротам соперника, но ни один из них не представлял опасности. В свою очередь, из девяти попыток „Райо Вальекано“ основной вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн смог парировать один удар.

Во втором тайме на стадионе „Вальядолида“ развернулась настоящая борьба. На 51-й минуте фанаты начали радоваться, когда марокканский игрок Селим Амалла, оставшийся без опеки, отправил мяч в сетку, подарив хозяевам преимущество. Однако радость была недолгой: всего через шесть минут Карл Якоб Хейн столкнулся один на один с Хорхе де Фрутосом, который мощным и точным ударом сравнял счёт.

У „Вальядолида“ вскоре появились хорошие шансы вернуть преимущество, но Селим Амалла и Марио Мартин не смогли реализовать свои возможности. Мартин, находясь в выгодной позиции, отправил свой удар прямо в руки вратарю соперника.

На 80-й минуте инициатива перешла к гостям, когда мяч, отскочив от штанги после удара нападающего, оказался в сетке после повторного удара Хорхе де Фрутоса. Вратарь Карл Якоб Хейн не смог ничего сделать в этой ситуации.

„Вальядолид“ пытался сравнять счёт в оставшееся время, но защита гостей проявила высокую эффективность. В результате клуб Карла Якоба Хейна потерпел второе подряд поражение со счётом 1:2, повторив итог матча с „Мальоркой“ неделей ранее.

„Вальядолид“, потерпевший шестое поражение в сезоне, остается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице с пятью очками. „Райо Вальекано“ поднялся на восьмое место с 13 очками. Следующий матч „Вальядолид“ сыграет в Ла Лиге 19 октября, когда отправится в гости к „Алавесу“.

Обзор матча можно посмотреть ТУТ.

Метс и „Сент-Паули“ также потерпели поражение