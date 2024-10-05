Правда ли, что на фото изображено кольцо убитого лидера „Хезболлы“?

По данным TGStat, только в Telegram публикации с этим изображением набрали около 1,8 млн просмотров. Наиболее популярными стали посты каналов „Сокол“ (207 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (176 000), Zergulio (150 000) и „Милитарист“ (100 000). При этом некоторые каналы сделали оговорку, что кольцо „возможно“ или „якобы“ принадлежало Насралле. Так поступили, например, Nexta Live (236 000), Ateo Breaking (193 000) и Иван Утенков (146 000).

Лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла, возглавлявший группировку более 30 лет, был убит вечером 27 сентября, когда израильские военные ударили по штабу движения в южном пригороде Бейрута. Помимо Насраллы погибли несколько его приближённых, а также генерал-майор иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на обнаруженном под завалами теле Насраллы не было видимых серьёзных повреждений — предположительно, причиной смерти стал удар тупым предметом (вероятно, обломком).

Фото кольца, которое публиковали русскоязычные Telegram-каналы, несколькими часами ранее с аналогичными комментариями распространилось в англоязычном и арабоязычном сегменте интернета. Однако, как выяснили фактчекеры из проекта Misbar и турецкого информагентства Anadolu, этот снимок впервые появился в соцсетях ещё в начале 2024 года. В частности, 5 января он был размещён в соцсети X с подписью, что кольцо принадлежало некоему Абу Такве. Два дня спустя другой пользователь той же платформы уточнил, что это прозвище Муштака Касема аль-Джавари.