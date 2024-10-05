Правда ли, что на фото изображено кольцо убитого лидера „Хезболлы“?
Вскоре после появления новостей о ликвидации Хасана Насраллы, по соцсетям распространился снимок кольца, по которому якобы опознали останки главы исламистского движения. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
По данным TGStat, только в Telegram публикации с этим изображением набрали около 1,8 млн просмотров. Наиболее популярными стали посты каналов „Сокол“ (207 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (176 000), Zergulio (150 000) и „Милитарист“ (100 000). При этом некоторые каналы сделали оговорку, что кольцо „возможно“ или „якобы“ принадлежало Насралле. Так поступили, например, Nexta Live (236 000), Ateo Breaking (193 000) и Иван Утенков (146 000).
Лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла, возглавлявший группировку более 30 лет, был убит вечером 27 сентября, когда израильские военные ударили по штабу движения в южном пригороде Бейрута. Помимо Насраллы погибли несколько его приближённых, а также генерал-майор иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на обнаруженном под завалами теле Насраллы не было видимых серьёзных повреждений — предположительно, причиной смерти стал удар тупым предметом (вероятно, обломком).
Фото кольца, которое публиковали русскоязычные Telegram-каналы, несколькими часами ранее с аналогичными комментариями распространилось в англоязычном и арабоязычном сегменте интернета. Однако, как выяснили фактчекеры из проекта Misbar и турецкого информагентства Anadolu, этот снимок впервые появился в соцсетях ещё в начале 2024 года. В частности, 5 января он был размещён в соцсети X с подписью, что кольцо принадлежало некоему Абу Такве. Два дня спустя другой пользователь той же платформы уточнил, что это прозвище Муштака Касема аль-Джавари.
Иракские СМИ называют этого человека одним из лидеров шиитского движения „Ан-Нуджба“. 4 января 2024 года Абу Таква и ещё три человека были убиты в Багдаде в результате удара американской армии. Представители Пентагона пояснили, что „Ан-Нуджба“ активно участвовала в планировании и осуществлении атак на находящихся в Ираке военнослужащих США, и подчеркнули, что гражданские лица и инфраструктура в ходе удара не пострадали. Иракские власти, в свою очередь, выразили мнение, что решение американского командования нарушает договорённости между Багдадом и Вашингтоном.
„Проверено“ не смогло выяснить, действительно ли кольцо с вирусного снимка принадлежало Абу Такве. В любом случае фотография была сделана как минимум за несколько месяцев до ликвидации Насраллы и не связана с боевыми действиями между Израилем и „Хезболлой“.
Итог: Неправда