„Левадия“ одержала победу над „Трансом“ и приближается к титулу чемпиона Эстонии

Таллиннская „Левадия“ открыла счет в матче на 17-й минуте, когда мяч, отскочив от голкипера „Транса“ Алексея Матросова, оказался в сетке после удара Михкела Айнсалу. Клуб продолжал оказывать давление, и на 31-й минуте Александр Закарлюка увеличил преимущество, удачно пробив с линии вратарской — 2:0.

Оба клуба имели возможности изменить исход матча во втором тайме, но зрители больше не увидели голов. В итоге „Левадия“ одержала важную победу со счетом 2:0.

„Левадия“ продолжает уверенно лидировать в чемпионате Эстонии, набрав 77 очков после 31 матча. Нынешний соперник „Нымме Калю“, сыгравший на один матч меньше, отстает на 13 пунктов. На третьем месте расположилась „Флора“ с 61 очком, а на четвертом — „Пайде“ с 56 очками.

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