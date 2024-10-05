„Левадия“ одержала победу над „Трансом“ и приближается к титулу чемпиона Эстонии
В матче 31-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский „Транс“ потерпел домашнее поражение от таллиннской „Левадии“ со счетом 0:2.
Таллиннская „Левадия“ открыла счет в матче на 17-й минуте, когда мяч, отскочив от голкипера „Транса“ Алексея Матросова, оказался в сетке после удара Михкела Айнсалу. Клуб продолжал оказывать давление, и на 31-й минуте Александр Закарлюка увеличил преимущество, удачно пробив с линии вратарской — 2:0.
Оба клуба имели возможности изменить исход матча во втором тайме, но зрители больше не увидели голов. В итоге „Левадия“ одержала важную победу со счетом 2:0.
„Левадия“ продолжает уверенно лидировать в чемпионате Эстонии, набрав 77 очков после 31 матча. Нынешний соперник „Нымме Калю“, сыгравший на один матч меньше, отстает на 13 пунктов. На третьем месте расположилась „Флора“ с 61 очком, а на четвертом — „Пайде“ с 56 очками.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.