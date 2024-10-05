Звезда футбола Альваро Мората вынужден был немедленно переехать из-за ошибки мэра в социальных сетях

Мората, который в этом году привел сборную Испании к победе на Евро-2024, в июле начал выступать за итальянский клуб „Милан“ и недавно купил дом в Корбетте — городке на окраине провинции Милан.

Мэр Корбетты Марко Балларини настолько воодушевился этим событием, что не сдержался и поздравил 31-летнего спортсмена, посвятив этому пост в Instagram.

„Чемпион Альваро Мората — новый житель Корбетты“, — написал Балларини, признавшись, что он фанат непримиримого соперника „Милана“ — клуба „Интер“.

Однако футболиста такое приветствие не обрадовало, а даже наоборот. Он раскритиковал мэра в сторис в Instagram за нарушение неприкосновенности частной жизни. Мората также сообщил своим подписчикам, что уже ищет новый дом.

„К счастью, у меня нет никакого ценного имущества. Мое единственное сокровище — мои дети, безопасность которых вы поставили под угрозу“, — пояснил Мората.

Он добавил, что ожидал, что муниципалитет Корбетты сможет гарантировать ему определенный уровень конфиденциальности, но вместо этого ему теперь „приходится немедленно переезжать из-за вашей неспособности нормально пользоваться соцсетями и защищать своих граждан“.

Отмечается, что Балларини уже ответил Морате, написав „Ciao“ в сторис в Instagram, используя эмблему и цвета миланского „Интера“.

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