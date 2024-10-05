Кто управляет Ливаном и на что способна „Хезболла“

Отлично вооружённые отряды боевиков „Хезболлы“ представляют собой куда более мощную силу, чем ливанская национальная армия, и пользуются широкой поддержкой населения, особенно мусульман-шиитов.

Государственной организацией „Хезболла“ при этом не является — что не помешало ей за последние четыре десятилетия стать в Ливане доминирующей силой. Об этом рассказывает „Русская служба Би-Би-Си“.

Кто управляет Ливаном?

Политическая власть в Ливане поделена между разнообразными религиозными сектами.

Согласно конвенции, принятой в 1943 году, когда Ливан получил независимость от Франции, президентом страны должен был стать христианин из секты маронитов, премьер-министром - мусульманин-суннит, а спикером парламента - мусульманин-шиит.

На тот момент это довольно точно отражало относительные размеры ливанских религиозных общин: христиан среди населения было больше половины, то есть больше, чем суннитов и шиитов вместе взятых.

Однако с тех пор, как полагают многие, конвенция изрядно устарела, поскольку сейчас христиан, суннитов и шиитов в Ливане примерно поровну: по 30% с небольшим.

Согласно всё той же конвенции, в парламенте христианам выделено столько же кресел, сколько у обеих групп мусульман, в то время как в реальности последних в стране почти вдвое больше.

На практике ни одна партия или религиозная секта в Ливане всей полнотой власти не обладает. Правительства формируются из парламентских коалиций, и любые сколько-нибудь важные решения приходится принимать, находя устраивающий всех консенсус — а это нередко заводит страну в политический тупик.

Какой статус имеет в Ливане „Хезболла“?

Изначально „Хезболла“ создавалась как шиитское ополчение во время гражданской войны в Ливане 1982 г. — для борьбы с израильским войсками, незадолго до того оккупировавшими южную часть Ливана.

Группировку активно вооружал и финансировал Иран — самая большая шиитская страна. В переводе с арабского „Хезболла“ значит „партия Аллаха“.