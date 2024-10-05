ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (955-й день) | Столтенберг: Украину можно принять в НАТО и до конца войны

Западные дипломаты и все большее число чиновников в Украине приходят к единому мнению, что наиболее вероятным компромиссом для завершения российской военной агрессии в Украине может стать схема, при которой Кремль де-факто, но не де-юре сохранит контроль над украинскими территориями, которые он в настоящий момент оккупирует, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от Альянса. Об этом в субботу, 5 октября, пишет со ссылкой на источники газета Financial Times.

В пример экс-генсек Североатлантического альянса привел случаи из истории вступления в НАТО других стран, которые не полностью контролировали свои территории, - среди них была и ФРГ, вступившая в альянс в 1955 году. „Западная Германия считала Восточную Германию частью большей Германии. У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию,“ - отметил Столтенберг.

Возможное вступление Украины в НАТО во время развязанной РФ войны не обязательно сделает Североатлантический альянс ее непосредственным участником, так как гарантии безопасности в этом случае могут не распространяться на оккупированные РФ территории. Об этом в интервью с журналистом британского издания Financial Times, опубликованном в пятницу, 4 октября, заявил экс-глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Ожидается, что в Рамштайне недалеко от Франкфурта соберутся более 50 союзников Украины, включая президента США Джо Байдена.

„Готовимся к „Рамштайну“ 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров. Представим План победы, четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнеров и усиление Украины — то, что способно остановить российскую агрессию“, — написал Зеленский в телеграме.

Президент Владимир Зеленский готовится принять участие в международной встрече для обсуждения военной поддержки Украины, которая состоится в Германии на американской авиабазе Рамштайн на следующей неделе.

„Украина сократила свои военные цели. Хотя она по-прежнему намерена вернуть земли, захваченные Россией за последнее десятилетие, ей, к сожалению, не хватает людей, оружия и западной поддержки для этого“, - пишет издание, подчеркивая при этом, что возможное решение по вынужденной уступке части территорий никоим образом не означает, что власти Украины и их западные союзники признают суверенитет РФ над землями, которая та захватила с 2014 года.

„Предполагается молчаливое согласие с тем, что эти земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем“, - высказывает свою версию возможных событий FT. Что касается членства Украины в НАТО, его можно осуществить по так называемой „западногерманской“ модели, когда гарантии безопасности Альянса будут распространяться только на территории, которые контролирует Киев, отмечают в материале.

Россия готовит наступление в Запорожской области, чтобы обрезать логистику ВСУ

В Силах обороны прогнозируют в ближайшие дни активизацию штурмовых действий российских войск в районе населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области с целью взять под огневой контроль украинские логистические пути. Об этом пишет „Украинская правда“ со ссылкой на представителя Сил обороны юга Владислава Волошина.

„Там, где Орехов, Новая Токмачка — это так называемый „роботинский выступ“… Если здесь будет какой-то прорыв, то противник может взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Украины, там, где наши Силы обороны держат и Донецкую область, и южную часть Запорожской области“, — сказал Волошин, добавив, что российская армия попытается взять это под контроль, „чтобы обрезать нашу логистику“.

В Псковской области гражданка Украины незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией

В Псковской области задержана гражданка Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией. В пограничном управлении ФСБ утверждают, что при себе у женщины нашли болторез и плоскогубцы (по данным Shot, также наборы для выживания в лесу и совершения поджогов). Задержанная сообщила, что направлялась в Россию без документов по „личным мотивам“.

В России задержали Z-блогера, критиковавшего власть

В городе Новопавловске Ставропольского края задержали автора провоенного телеграм-канала „Тринадцатый“ Егора Гузенко. По словам блогера, при задержании его „лупили“. „База“ пишет, что Гузенко задержали из-за отказа пройти медосвидетельствование и составили на него протокол об употреблении наркотиков (статья 6.9 КоАП).

В начале сентября Гузенко опубликовал в телеграм-канале несколько видео, на которых раскритиковал российскую власть. „Предатели захватили страну“, — сказал он. Позже „команда“ блогера удалила их, сославшись на эмоции Гузенко.

По материалам DW, Би-би-си и „Медузы“

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