„Не всегда бывает так, что пророк не известен в своей стране. В Румынии это самый большой внутриполитический скандал“, — говорит журналист-расследователь Delfi Media Мартин Лайне в недавнем подкасте Eesti Ekspress. Он ссылается на статьи, которые одновременно появились в эстонской и румынской прессе на этой неделе.

Недавно коллега из Румынии связался с Лайне для проведения бэкграундных исследований о известных фигурах в румынской политике — Рарэше и Рамоне Мэнеску. Выяснилось, что Рареш Мэнеску оказывал поддержку в проведении предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты, Мирчи Дан Джоанэ. Джоанэ всего месяц назад покинул пост заместителя генерального секретаря НАТО и долгое время занимался политической деятельностью в Румынии. Скандал возник из-за того, что Джоанэ, занимая высокую должность в НАТО, участвовал в предвыборной кампании, что считается совершенно недопустимым.

История получила еще большую пикантность, когда стали известны деловые связи предполагаемого главы кампании.

Румынские журналисты обратили внимание на одну из недавно основанных компаний Мэнеску, специализирующуюся на продаже рыбной продукции. Ее материнская компания зарегистрирована в Эстонии, а одним из владельцев является Алексей Козлов. Кто же этот Козлов, который неожиданно начал вести бизнес с известными румынскими политиками?

Лайне приступила к исследованию деятельности Козлова по просьбе своих румынских коллег.

На первый взгляд, Алексей Козлов выглядит как предприниматель, занимающийся закупкой и продажей икры и рыбных продуктов. В своих социальных сетях он делится фотографиями с ведущими шеф-поварами Эстонии. Однако недавно стало известно, что он действовал под совершенно другим именем, что вызывает серьезную настороженность у любого политика.

„Козлов имеет сомнительные связи, возникшие сразу после аннексии Крыма и конфликта на Восточной Украине. Он был вовлечен в множество информационных операций, которые характерны для влияния агентов“, — отмечает Лайне.