За рубежом
12.10.2024, 10:20

Как история человека, занимающегося рыбным бизнесом в Эстонии, влияет на президентские выборы в другой стране

 
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Журналистское расследование оказало сильное давление на кандидата в президенты Румынии и бывшего заместителя главы НАТО.

„Не всегда бывает так, что пророк не известен в своей стране. В Румынии это самый большой внутриполитический скандал“, — говорит журналист-расследователь Delfi Media Мартин Лайне в недавнем подкасте Eesti Ekspress. Он ссылается на статьи, которые одновременно появились в эстонской и румынской прессе на этой неделе.

Недавно коллега из Румынии связался с Лайне для проведения бэкграундных исследований о известных фигурах в румынской политике — Рарэше и Рамоне Мэнеску. Выяснилось, что Рареш Мэнеску оказывал поддержку в проведении предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты, Мирчи Дан Джоанэ. Джоанэ всего месяц назад покинул пост заместителя генерального секретаря НАТО и долгое время занимался политической деятельностью в Румынии. Скандал возник из-за того, что Джоанэ, занимая высокую должность в НАТО, участвовал в предвыборной кампании, что считается совершенно недопустимым.

История получила еще большую пикантность, когда стали известны деловые связи предполагаемого главы кампании.

Недавно ушедший с поста заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Дан Джоанэ (второй справа) пожимает руку президенту Украины Владимиру Зеленскому на последней встрече НАТО. Между ними бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слева — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Румынские журналисты обратили внимание на одну из недавно основанных компаний Мэнеску, специализирующуюся на продаже рыбной продукции. Ее материнская компания зарегистрирована в Эстонии, а одним из владельцев является Алексей Козлов. Кто же этот Козлов, который неожиданно начал вести бизнес с известными румынскими политиками?

Лайне приступила к исследованию деятельности Козлова по просьбе своих румынских коллег.

На первый взгляд, Алексей Козлов выглядит как предприниматель, занимающийся закупкой и продажей икры и рыбных продуктов. В своих социальных сетях он делится фотографиями с ведущими шеф-поварами Эстонии. Однако недавно стало известно, что он действовал под совершенно другим именем, что вызывает серьезную настороженность у любого политика.

„Козлов имеет сомнительные связи, возникшие сразу после аннексии Крыма и конфликта на Восточной Украине. Он был вовлечен в множество информационных операций, которые характерны для влияния агентов“, — отмечает Лайне.

Недавнее возвращение на высокую должность в НАТО вызывает у политика серьезные опасения относительно связей с возможным кремлевским агентом. Джоанэ отрицает, что знает Козлова, и утверждает, что не прибегал к помощи специалистов в своей предвыборной кампании. Вместо этого он обвиняет Кремль и журналистов в организации кампании по его дискредитации. Однако новые факты свидетельствуют о том, что Джоанэ получил финансовую поддержку от своего менеджера по кампании, который является марионеткой и партнёром Козлова, — Рареша Мэнеску.

„Меня называют агентом ФСБ“, — отмечает Лайне.

„Если доказательства налицо, черным по белому, и вы разоблачаете российского агента влияния, то я даже не понимаю, по какой логике это можно назвать информационной операцией русских“, — задается вопросом Лайне, комментируя реакцию главных героев этой истории. „Один из моих коллег сказал: „Добро пожаловать в румынскую политику!““.

Лайне подчеркивает, что в Эстонии по-прежнему необходимо учитывать, что, пока Россия активно вмешивается в различные сферы, связанные с политикой и обеспечением безопасности, важно тщательно исследовать фон потенциальных бизнес-партнеров из России.

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