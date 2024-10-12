Как история человека, занимающегося рыбным бизнесом в Эстонии, влияет на президентские выборы в другой стране
Журналистское расследование оказало сильное давление на кандидата в президенты Румынии и бывшего заместителя главы НАТО.
„Не всегда бывает так, что пророк не известен в своей стране. В Румынии это самый большой внутриполитический скандал“, — говорит журналист-расследователь Delfi Media Мартин Лайне в недавнем подкасте Eesti Ekspress. Он ссылается на статьи, которые одновременно появились в эстонской и румынской прессе на этой неделе.
Недавно коллега из Румынии связался с Лайне для проведения бэкграундных исследований о известных фигурах в румынской политике — Рарэше и Рамоне Мэнеску. Выяснилось, что Рареш Мэнеску оказывал поддержку в проведении предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты, Мирчи Дан Джоанэ. Джоанэ всего месяц назад покинул пост заместителя генерального секретаря НАТО и долгое время занимался политической деятельностью в Румынии. Скандал возник из-за того, что Джоанэ, занимая высокую должность в НАТО, участвовал в предвыборной кампании, что считается совершенно недопустимым.
История получила еще большую пикантность, когда стали известны деловые связи предполагаемого главы кампании.
Румынские журналисты обратили внимание на одну из недавно основанных компаний Мэнеску, специализирующуюся на продаже рыбной продукции. Ее материнская компания зарегистрирована в Эстонии, а одним из владельцев является Алексей Козлов. Кто же этот Козлов, который неожиданно начал вести бизнес с известными румынскими политиками?
Лайне приступила к исследованию деятельности Козлова по просьбе своих румынских коллег.
На первый взгляд, Алексей Козлов выглядит как предприниматель, занимающийся закупкой и продажей икры и рыбных продуктов. В своих социальных сетях он делится фотографиями с ведущими шеф-поварами Эстонии. Однако недавно стало известно, что он действовал под совершенно другим именем, что вызывает серьезную настороженность у любого политика.
„Козлов имеет сомнительные связи, возникшие сразу после аннексии Крыма и конфликта на Восточной Украине. Он был вовлечен в множество информационных операций, которые характерны для влияния агентов“, — отмечает Лайне.
Недавнее возвращение на высокую должность в НАТО вызывает у политика серьезные опасения относительно связей с возможным кремлевским агентом. Джоанэ отрицает, что знает Козлова, и утверждает, что не прибегал к помощи специалистов в своей предвыборной кампании. Вместо этого он обвиняет Кремль и журналистов в организации кампании по его дискредитации. Однако новые факты свидетельствуют о том, что Джоанэ получил финансовую поддержку от своего менеджера по кампании, который является марионеткой и партнёром Козлова, — Рареша Мэнеску.
„Меня называют агентом ФСБ“, — отмечает Лайне.
„Если доказательства налицо, черным по белому, и вы разоблачаете российского агента влияния, то я даже не понимаю, по какой логике это можно назвать информационной операцией русских“, — задается вопросом Лайне, комментируя реакцию главных героев этой истории. „Один из моих коллег сказал: „Добро пожаловать в румынскую политику!““.
Лайне подчеркивает, что в Эстонии по-прежнему необходимо учитывать, что, пока Россия активно вмешивается в различные сферы, связанные с политикой и обеспечением безопасности, важно тщательно исследовать фон потенциальных бизнес-партнеров из России.
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