В России скоро будет запрещена „пропаганда чайлдфри“. За что именно будут наказывать? И кого собираются преследовать?

„[Если законопроект будет принят], владельцы сайтов (в том числе социальных сетей) будут обязаны осуществлять мониторинг, — объясняет „Медузе“ Макс Оленичев, юрист по правам человека. — Выявив информацию об отказе от деторождения, [они] будут вынуждены заблокировать ее. При этом в законе уже содержится обязанность владельцев сайтов сообщать Роскомнадзору персональные данные владельца страницы в сети Интернет, на которой была размещена такая информация“.

Проще говоря, если изначальные инициативы Аиткуловой и Курултая Башкортостана предлагали „оградить“ от „пропаганды чайлдфри“ только детей, то нынешний законопроект запрещает распространять „идеологию осознанного отказа от деторождения“:

Новый пакет поправок получился куда более комплексным, чем предыдущие две инициативы. Так, первый законопроект добавляет нормы, запрещающие „пропаганду отказа от деторождения“, сразу в шесть законов:

Один из двух законопроектов уже получил относительно положительный отзыв правительства. В нем говорится, что термин „отказ от деторождения“ требует уточнений в профильных законах, однако кабинет министров поддерживает инициативу „при условии учета замечания ко второму чтению“. Володин, в свою очередь, поспешил заявить, что законопроекты рассмотрят уже в октябре.

В этот раз шансы на то, что законопроекты примут, гораздо выше. Если в 2022 и 2023 годах инициатива исходила от регионального парламента Башкортостана и не самого влиятельного депутата Госдумы Эльвирой Аиткуловой (при этом она числится и среди соавторов новых поправок), то сейчас список „субъектов права законодательной инициативы“ много шире. В качестве соавторов поправок указаны председатели обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко и еще более 160 депутатов и сенаторов.

За последние два года это уже третья попытка объявить „пропаганду осознанного отказа от деторождения“ в России вне закона. Предыдущие два пакета поправок, внесенные в 2022 и 2023 годах, даже не дошли до первого чтения.

Нет. И это, пожалуй, единственное, в чем мы пока можем быть относительно уверенными.

А за что тогда будут преследовать? К примеру, могут оштрафовать просто за отсутствие детей?

Чайлдфри не является каким-то мощным движением. [Эта идея] стала частью некоторых левых движений: экологических, феминистских, связанных с автономией женского тела, с заботой о планете. Но в целом изначально это группы поддержки для людей, которые выбирают бездетность. Потому что традиционно эта позиция была стигматизирована.

При этом гендерная исследовательница Саша Талавер в разговоре с „Медузой“ подчеркивает, что говорить о чайлдфри как о единой идеологии или движении некорректно:

Сегодня же чайлдфри — это зонтичный термин, который объединяет самых разных людей, отказавшихся от рождения или усыновления детей. Как указывает правозащитная организация „Первый отдел“, истоки современного понимания термина лежат в 1970-х годах, когда американская активистка Эллен Пек опубликовала книгу „Детская ловушка“, в которой писала о преимуществах бездетности и рисках, связанных с материнством.

Идеи контроля за рождаемостью также высказывали в конце XIX — первой половине XX века мыслители и активисты-неомальтузианцы, считавшие это способом борьбы с бедностью.

Скорее нет. Тем не менее некоторые политические и социальные мыслители в разное время высказывали мысли, связанные с отказом (или как минимум контролем) от деторождения. Согласно словарю Merriam-Webster, впервые слово childfree было использовано в 1901 году. Началом XX века датируют и шарж, на котором женщина изображена отбивающейся от аиста, которые несет ребенка (его воспроизводят на футболках, чашках и других вещах).

Второй внесенный в Думу документ, на который уже дало отзыв правительство, добавляет слова „отказ от деторождения“ еще и в КоАП. Упоминание о нем должно появиться в части 1 статьи 6.21, по которой уже наказывают за пропаганду „нетрадиционных сексуальных отношений“ и „смены пола“. Она предусматривает штрафы.

В законе прямо говорится, что речь идет о „пропаганде“ чайлдфри, а не о жизни без детей. На этой же формулировке в беседе со СМИ настаивал Вячеслав Володин. „Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка“, — заявлял спикер Госдумы. Хотя, конечно, никакой гарантией эти слова не являются.

„Можно ли будет привлечь человека за то, что у него нет детей? — рассуждает адвокатесса, специализирующаяся на ведении уголовных дел и дел об административных правонарушениях. — Вряд ли. Тут, наверное, порвется правоприменительная система, если начнут отлавливать всех, у кого нет детей, и привлекать их к ответственности. Это какая-то непомерная нагрузка. Даже если бы захотелось, это просто совершенно нереализуемо“.

А если публично сказать или написать, что не хочу иметь детей?

А вот это уже может грозить наказанием. Как предположил в беседе с РБК адвокат юридической фирмы „Томашевская и партнеры“ Владислав Губко, пропаганду чайлдфри потенциально могут усмотреть „в любом посте женщины старше 25 лет, хоть раз упомянувшей отсутствие у нее детей в позитивном контексте, и в особенности в случае упоминания ею отсутствия намерения их заводить“.

Такого же мнения придерживаются собеседники „Медузы“. „Любое упоминание бездетности в публичном поле (будь то соцсети, публичные мероприятия, семинары) вне негативного контекста может повлечь за собой привлечение к административной ответственности“, — полагает адвокатесса, занимающаяся уголовными делами и делами об административных правонарушениях.

С этим соглашается и юристка Дарьяна Грязнова: „Видимо, если эти законопроекты примут, говорить, как классно жить без детей, россиянам будет нельзя“.

А о контрацептивах теперь говорить публично тоже небезопасно?

Кажется, да. Особенно если рассказывать о методах контрацепции будут детям.