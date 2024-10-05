Год после атаки ХАМАС: у Израиля изменились отношения с ЕС?

Первоначальная реакция Европейского Союза и его стран-членов была однозначной: осуждение „самым решительным образом“ террористической атаки ХАМАС на Израиль, в ходе которой 7 октября 2023 года, по данным израильских властей, были убиты около 1200 израильтян и более 250 человек боевики ХАМАС взяли в заложники. Брюссель выразил солидарность с Израилем и признал за ним право „защищаться в соответствии с международным правом от таких жестоких и неизбирательных атак“.

Основной тон ЕС остается неизменным и по сей день: Евросоюз продолжает поддерживать Израиль в его праве защищаться от терроризма, отметил в интервью DW Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. И добавил, что ЕС по-прежнему призывает своих партнеров в Израиле учитывать гуманитарные последствия войны в секторе Газа.

По данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате наземного наступления израильской армии в секторе Газе, начатого в ответ на атаки ХАМАС на Израиль, было убито около 41 000 палестинцев.

Солидарность c Израилем и европейское единство

Сразу после 7 октября наступил „вероятно, беспрецедентный момент европейского единства“ в отношении Израиля, вспоминает Хью Ловатт, эксперт по Ближнему Востоку из Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Однако уже вскоре появились первые разногласия. Их продемонстрировали дебаты о том, могут ли страны ЕС требовать более длительного прекращения огня в секторе Газа или только лишь нескольких кратких перемирий. Такие государства, как Германия и Чехия, утверждали, что призыв к прекращению огня лишает Израиль права на самооборону.

И изначально они одержали верх над такими государствами, как Ирландия и Испания, придерживавшимися иного мнения. На саммите в октябре 2023 года главы европейских государств и правительств призвали к созданию „гуманитарных коридоров“ и к установлению „пауз для гуманитарных целей“.