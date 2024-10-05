Дисквалификация чемпиона мира по футболу сокращена с 4 лет до 18 месяцев. „Наконец-то этот кошмар закончился“

По информации журналиста Daily Mail Сами Мокбела, полузащитник „Ювентуса“ и сборной Франции Поль Погба успешно обжаловал в Спортивном арбитражном суде свою дисквалификацию, сократив срок отстранения с 4 лет до 18 месяцев. Ожидается, что Погба сможет вернуться к тренировкам с „Ювентусом“ уже в январе, а выйти на поле — в марте. Также был отменен первоначальный штраф.

Поль Погба выразил облегчение после сокращения срока своей дисквалификации: „Наконец-то этот кошмар закончился. Я с нетерпением жду того дня, когда снова смогу следовать за своей мечтой“. Он отметил, что никогда сознательно не нарушал антидопинговых правил и принимал добавку, прописанную врачом, которая не влияет на спортивные результаты. „Я играю честно“, — подчеркнул Погба, выразив благодарность судьям CAS за выслушанные объяснения. „Это был тяжелый период, потому что все, над чем я усердно работал, было поставлено на паузу“, — добавил он.

29 февраля Поля Погба дисквалифицировали за положительный допинг-тест, который он сдал после матча первого тура чемпионата Италии против „Удинезе“ (3:0) 20 августа 2023 года. В его пробе были обнаружены „неэндогенные метаболиты тестостерона“. В октябре стало известно, что проба „Б“ также подтвердила нарушение антидопинговых правил.

31-летний Поль Погба — чемпион мира и победитель Лиги наций с Францией, а также четырежды чемпион Италии с „Ювентусом“ и обладатель Лиги Европы с „Манчестер Юнайтед“. Он считался одним из самых талантливых игроков своего поколения. В 2012 году перешел в „Ювентус“ за 3,5 млн евро, но через четыре года вернулся в „Манчестер Юнайтед“ за рекордные 105 млн евро. Однако его возвращение не оправдало ожиданий из-за нестабильных выступлений.

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