Программа „Спорт в школу“, инициированная Таллинном, в этом сезоне охватит рекордное количество учебных заведений

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, особенно важно, что программа „Спорт в школу“ расширяется накануне года, когда город получит титул спортивной столицы Европы. „Лучшее, что может произойти благодаря этому титулу, – это то, что таллиннцы, от малышей до пожилых, откроют для себя радость движения и спорта. Программа „Спорт в школу“ уже зарекомендовала себя как одна из тех, которая делает спорт более доступным для детей“, – добавил Оя.

Цель программы „Спорт в школу“ – пробудить интерес детей к спорту и увеличить их физическую активность. Под руководством квалифицированных тренеров дети смогут познакомиться с различными видами спорта и подвижными играми. Программа не сосредоточена на одном виде спорта, а предлагает множество вариантов, помогая детям найти наиболее подходящий для них.

В первом этапе программы в 2024/2025 учебном году принимают участие следующие таллиннские школы: Пиритаская экономическая гимназия, гимназия Куристику, Лаагнаская гимназия, Таллиннская Махтраская основная школа, Ласнамяэская основная школа, Таллиннская паэская гимназия, Кадриоргская немецкая гимназия, Таллиннская школа Сюдалинна, Таллиннская кесклиннаская русская гимназия, Таллиннская еврейская школа, Таллиннская гуманитарная гимназия, основная школа Карьямаа, Таллиннская художественная гимназия, гимназия Ярвеотса, Ыйсмяэский русский лицей, Русская гимназия Хааберсти, Мустйыэская гимназия, школа Хийу, Таллиннская Ныммеская основная школа, Таллиннская школа Пяэскюла, Таллиннская Мустамяэская реальная гимназия и Таллиннская гимназия Арте.

Тренировки проходят в течение 10 недель с 30 сентября по 13 декабря 2024 года. Ученики смогут попробовать следующие виды спорта: капоэйра, гандбол, баскетбол, велоспорт, борьба, волейбол, футбол, спортивные танцы, лёгкая атлетика, бокс, гимнастика, тхэквондо, дзюдо и каратэ. Подробная информация - на сайте (на эстонском языке).