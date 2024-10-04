Вадим Белобровцев: если мы голосуем как Северная Корея и Россия, то зачем Эстонии такой министр иностранных дел?

Два слова о резолюции, которая была принята 18 сентября: за длинным названием „Консультативное заключение Международного Суда о правовых последствиях, вытекающих из политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также из незаконности продолжающегося присутствия Израиля на оккупированной палестинской территории“ стоит 8-страничный документ, в котором ситуация вокруг палестино-израильского конфликта трактуется, что называется, „в одни ворота“, и который, по сути, предъявляет Израилю и дружественным ему странам ряд ультиматумов, вплоть до эмбарго. Естественно, в документе нет ни слова о 7 октября 2023 года - нападении на Израиль боевиков ХАМАС с территории Палестины, убийство большого числа мирных жителей и взятие заложников, ни о тех самых заложниках, которых ХАМАС до сих пор держит в плену в Палестине.

Ситуация вокруг палестино-израильского конфликта трактуется, что называется, „в одни ворота“. В документе нет ни слова о 7 октября 2023 года (нападение на Израиль боевиков ХАМАС с территории Палестины, убийство большого числа мирных жителей и взятие заложников), ни о тех самых заложниках, которых ХАМАС до сих пор держит в плену в Палестине.

Во второй половине сентября, в тени переговоров правительства по бюджету следующего года, начал разгораться скандал во внешней политике Эстонии. Толчком послужило заседание Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября в Нью-Йорке, где прошло голосование по резолюции о ситуации в Палестине. Эстония неожиданно для многих поддержала этот весьма спорный документ, что привело к бурной реакции внутри страны: ряд экспертов утверждает, что наша страна тем самым серьезно изменила свой внешнеполитический курс, что может иметь для нас очень серьезные последствия. И вновь повис в воздухе вопрос о том, насколько подходит Эстонии ее нынешний министр иностранных дел Маргус Цахкна, имя которого проходит в новостях чаще в связи со скандальными событиями.

Разумеется, столь неожиданный поворот не остался без внимания: поведение Эстонии в ООН получило осуждение ряда политиков, в том числе председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона и некоторых депутатов Европарламента. Представители практически всех парламентских партий Эстонии дали негативные оценки, кроме, естественно, Eesti 200, куда входит министр иностранных дел Маргус Цахкна. Действия Эстонии на голосовании Генассамблеи ООН осудила и депутатская группа Рийгикогу Эстония-Израиль, отметившая, что оно повлечет за собой ухудшение отношений между двумя странами, и то же может произойти в отношениях с основными союзниками Эстонии.

Проблема заключается еще и в том, что Эстония 18 сентября проголосовала так же, как, например, Северная Корея, Иран, Россия и Белоруссия. А целый ряд наших союзников или были против, как США, или воздержались от голосования, как, например, Великобритания, Германия и Швеция. Повод задуматься.

Это заставило многих заговорить о смене внешнеполитического курса страны – причем дело еще и в том, что подобное происходит уже второй раз за последние несколько месяцев. 10 мая Генассамблея голосовала еще по одной резолюции, которая подняла статус Палестины до государства-наблюдателя в ООН и призвала в дальнейшем предоставить ей статус полноправного члена. Эстония и тогда проголосовала „за“, так что теперь можно говорить уже о тенденции, а не об одиночном шаге.

Проблема заключается еще и в том, что Эстония 18 сентября проголосовала так же, как, например, Северная Корея, Иран, Россия и Белоруссия. А целый ряд наших союзников или были против, как США, или воздержались от голосования, как, например, Великобритания, Германия и Швеция.

На голосовании Генеральной Ассамблеи ООН мнения предсказуемо разделились: 124 „за“, 14 „против“, 43 воздержались. Среди стран Европейского союза тоже были голосовавшие и за, и против, многие воздержались от голосования. Эстония же неожиданно для многих оказалась среди поддержавших резолюцию. Неожиданно потому, что до сих пор наша страна на подобных голосованиях придерживалась четкого правила: если тема не касается Эстонии напрямую, то голосуем так же, как остальные страны Евросоюза; если же мнения стран ЕС разнятся, то голосуем или так же, как наши основные союзники – прежде всего, США, или воздерживаемся от голосования. 18 сентября страны ЕС проголосовали по-разному, США были против резолюции, однако Эстония ее все равно поддержала.

„Во внешней политике Эстония всегда придерживалась мнения, что международные право и порядок должны сохраняться. Сегодня невозможно оставаться где-то в серой зоне, ничего не делая, но мы должны отстаивать принципы международного права, поэтому Эстония также решила поддержать резолюцию“, – продолжил Цахкна. Едва ли он при этом осознает, что его комментарий весьма скандален, ведь из него можно сделать вывод, что, например, США, проголосовавшие против резолюции, или Германия с Великобританией, воздержавшиеся от голосования, показали тем самым, что они не поддерживают сохранение международного права и порядка и не считают, что нужно отстаивать принципы международного права.

Звучит это не очень убедительно: во-первых, упомянутые Цахкна „элементы“ напрочь отсутствовали в тексте резолюции, а не „были недостаточно освещены“. Кстати, на это указал и канцлер МИДа Йонатан Всевиов („Текст резолюции действительно не был сбалансирован“). Во-вторых, текст этот таков, что его поддержка вполне себе меняет „нашу четкую позицию“ о правах и интересах Израиля. В-третьих, если важные для Эстонии „элементы“, по словам министра, не были достаточно отражены в декларации, то разве не было бы логичнее всего резолюцию в таком виде не поддерживать, а, как минимум, воздержаться от голосования?..

Теперь Маргус Цахкна приглашен отвечать на вопросы в комиссию по иностранным делам, а также в правительство. Главный опрос, на который все хотят получить ответ – чем же объясняется изменение внешнеполитического курса. Впрочем, глава эстонского МИДа уже успел прокомментировать ситуацию – правда, получилось так, что лучше бы он этого не делал, поскольку его объяснения лишь породили новые вопросы. „Наш голос „за“ под резолюцией не изменит нашей четкой позиции, согласно которой Израиль имеет неотъемлемое право на самозащиту, а в лице ХАМАС мы имеем дело с террористической организацией, деятельность которой подлежит безоговорочному осуждению. Поскольку эти элементы были недостаточно освещены в тексте резолюции, мы добавили к декларации, объясняющей наше голосование, необходимость учесть и интересы Израиля в сфере безопасности“.

Еще одним обоснованием министра оказалось то, что мы поддерживаем Украину, и якобы это требует поддержки резолюций по Палестине, иначе нас могут обвинить в двойных стандартах при следовании международному праву, что также может помешать нам отстаивать интересы Украины в дальнейшем. Это, конечно, удобная позиция – войной в Украине нередко пытаются оправдывать разные явления и шаги, которые зачастую имеют к ней крайне сомнительное отношение. Но в данном случае ирония состоит в том, что мы похоже, переживаем об интересах Украины больше нее самой, ибо украинский представитель в Генассамблее ООН от голосования по палестинской резолюции воздержался. Не говоря уже о том, что общего у этих двух конфликтов крайне мало.

Нужен ли Эстонии такой министр?

Словом, как отмечает ряд политиков и журналистов, внешнеполитический курс Эстонии внезапно изменился, и никто не понимает, когда именно и почему именно это произошло. Подождем дальнейших объяснений министра иностранных дел, но если они останутся такими же, как до сих пор, то адекватного ответа мы, похоже, так и не услышим.

Что же касается самого Маргуса Цахкна, то его имя чаще звучит в связи со скандалами, чем с хорошими для нашей страны новостями. Мы помним, как в мае этого года он, будучи с официальным визитом в Тбилиси, отправился поддерживать, по сути, антиправительственный митинг оппозиции, прыгая и крича на сцене, так что депутат Европарламента Марина Кальюранд позже назвала его поведение „дикарским“. Помним, как он взял с собой в официальный визит в Индию эстонского блогера, оплатив его поездку из денег налогоплательщиков, чтобы тот освещал поездку министра в соцсетях. Вернуть деньги в бюджет Цахкна потом заставили, но осадок, увы, остался. А на последнее заседание Генассамблеи ООН министр привел с собой супругу – послушать речь президента Алара Кариса, за что удостоился критики от бывшей коллеги по партии Eesti 200 и некогда сотрудницы представительства Эстонии при ООН Карин Кауп Лапынин, которая сочла такое поведение неуместным. Теперь мы наблюдаем за очередной скандальной историей, уже куда более серьезной с точки зрения внешней политики нашей страны.

Похоже, что для Маргуса Цахкна его работа во главе МИДа Эстонии – некое шоу, и не очень похоже, чтобы он понимал, насколько важна внешняя политика для нашей страны, особенно в нынешний турбулентный период. Некоторые аналитики вспоминают и тот факт, что у Цахкна нет не то что дипломатического бэкграунда, а даже высшего образования. Нужен ли Эстонии такой министр иностранных дел – большой вопрос.

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