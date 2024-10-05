Эстонец, подчинивший себе Путина: как Антон Вайно стал тенью президента и богатейшим чиновником России

Существует мнение, что сам Вайно считает, что его эстонское прошлое и есть залог доверия Владимира Путина к нему. Дед Антона, бывший секретарь ЦК компартии Эстонии Карл Вайно был преданным человеком Москвы, не допускал даже подозрений в сепаратизме. Таким образом, эстонское происхождение Антона не дает поводов подозревать его в симпатиях к НАТО, куда входит Эстония.

„Про Вайно в среде прокремлевских журналистов ходят рассказы, связанные с его фамилией, в которой неправильно ставится ударение: шутят, что Вайно это как Why not? — Почему нет? Такой человек „подай-принеси“. И в целом это выражение характеризует всю администрацию Путина и Антона Вайно в частности. И, конечно, Вайно — один из главных военных преступников„, говорит Давлятчин.

В среде прокремлевских журналистов ходят рассказы, связанные с его фамилией, в которой неправильно ставится ударение: шутят, что Вайно это как „Why not?“ — „Почему нет?“ . Человек „подай-принеси“.

Журналист Илья Давлятчин в эфире „Радио Свобода“ отмечает, что в российской Конституции не указано, чем занимается администрация президента: „отстутствие четких формулировок, чем занимается администрация президента, позволяет ей заниматься чем угодно“. И добавляет: „Антон Вайно, глава администрации, пересидел много своих предшественников, это человек, который пользуется расположением Владимира Путина. Он подносит ему бумажки, он был ответственнен за его изоляцию во время коронавируса, он придумал для него два идентичных кабинета. И делал все, чтобы подчинить и расположить себе Владимира Путина“.

Администрация президента России состоит из 23-х управлений, но управление делами президента к ней не относится, это отдельный федеральный орган. Уравление делами президента в следующем году потратит 15 миллиардов, это на 3 миллиарда рублей больше, чем в этом. Руководит этим органом богатейший российский чиновник эстонского происхождения Антон Вайно.

В 2025 году расходы на армию в России увеличатся на 25%, и ровно на такую же сумму вырастут расходы на содержание администрации президента Российской Федерации. Траты на содержание этого аппарата в новом году составят почти 31 млрд. рублей, на 25% больше, чем в минувшем году. Рост расходов в будущем году связан с увеличением зарплаты президента и сотрудников Кремля. Владимир Путин в среднем будет получать зарплату в размере 21 млн. рублей.

„Следовал за президентом как тень и был удобен“

Антон Вайно, несомненно, он хорошо усвоил уроки деда. После школы он поступил в МГИМО, закончил факультет международных отношений по специальности „японский язык“. Первым местом работы стало посольство России в Японии. По слухам именно тогда его заметил Владимир Путин во время своего визита на Окинаву в 2000 году. Вайно был его переводчиком и так ему понравился, что российский президент решил забрать его с собой. По завершении работы в посольстве Вайно ждала работа в МИДе, затем в администрации президента, затем — в правительстве и снова в администрации президента.

Чем же Антон Вайно так ценен для Владимира Путина? Политолог Николай Петров отмечает, что Вайно шел к этому постепенно, был организатором всех мероприятий с участием президента, фактически следовал за ним как тень, был ему удобен.

„Надо посмотреть на эволюцию глав президентской администрации, чтобы увидеть как эти главы из заметных политиков с серьезными политическими амбициями, игравшими самостоятельную роль, превращались во все более услужливых и малозаметных чиновников. Антон Вайно стоит на вершине этой эволюционной пирамиды: он не делает никаких самостоятельных заявлений, не участвует ни в каких серьезных политических играх и интригах (по крайней мере, об этом неизвестно), и в этом смысле идеально подходит президенту“, считает он. Политог отмечает, что даже если бы Вайно захотел бы что-то сделать в своих интересах, то его едва ли бы ждал успех: не обладает ни узнаваемостью, ни политическим весом. Он идеален в качестве начальника канцелярии, который не подсидит своего начальника.

Незаметный человек с абсолютной властью

Журналист Илья Давлятчин говорит, что Вайно, на фоне Владимира Мединского, пишущего учебники истории или Марии Львовой-Беловой, уполномоченной по правам ребёнка, выглядит совершенно невыдающимся аппаратчиком. „Помните, Путина в свое время называли „серая моль“. А того ли человека так назвали?“ - задается вопросом он.

В действительности, в руках Вайно сосредоточена огромная власть, отмечает Давлятчин: во время недавнего конфликта вокруг маркетплейса Wildberries, где с одной стороны действовали Рамзан Кадыров и Владислав Бакальчук, с другой - Татьяна Бакальчук, Сулейман Керимов и Роберт Мирзоян, а так же Антон Вайно, стоящий за ними. Победила „группа Вайно“. Это аппаратная схватка, которую тихо и незаметно выиграл глава президентской администрации.

Конфликт вокруг Wildberries возник между супругами-основателями компании, Татьяной и Владиславом Бакальчуками, на фоне их развода. Татьяна объявила о слиянии с компанией Russ, что Владислав назвал „рейдерским захватом“ и своим отстранением от управления. Конфликт усугубился перестрелкой в офисе Wildberries, которую Татьяна назвала попыткой рейдерского захвата, а Владислав — провокацией. В итоге маркетплейс все-таки слился с компанией Russ.

Однако уход или кончина Путина непременно станет кончиной и для Антона Вайно, считает Давлятчин.

Антон Вайно учился у своего деда В 1988 году первый секретарь ЦК компартии Эстонии Карл Вайно - дедушка Антона Вайно - попросил Москву применить войска против протестующих, которые выступали против русификации и за Эстонии выход из состава СССР. Карла Вайно сняли, он бежал в Москву, где жил до своей кончины в 2022 году. Внук Вайно, идя по стопам своего предка, сделал блестящую карьеру и в 2016 году возглавил администрацию президента России, сменив на этом посту бывшего министра обороны Сергея Иванова, которого Владимир Путин назначил спецпредставителем президента по экологии и транспорту.

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