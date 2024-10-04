ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (954-й день) | В Беларуси вынесли приговор по делу о нападении на российский самолет-радар А-50
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло утром
В Воронежской области в результате падения украинского беспилотника загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Пострадавших и ущерба нет.
В Белгородской области украинские дроны атаковали село Репяховка Краснояружского района, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание, одна единица сельхозтехники и микроавтобус, также загорелся грузовой автомобиль.
Минобороны России заявило, что за ночь над Белгородской и Воронежской областями было уничтожено и перехвачено по шесть украинских беспилотников, еще пять — над акваторией Азовского моря и один — над Ростовской областью.
Вечером 3 октября российские беспилотники атаковали Киев. В Дарницком районе в результате „сбития“ одного из дронов, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, выбило металлопластиковую раму на восьмом этаже 16-этажного дома. Пострадавших нет.
В течение ночи российские войска атаковали Украину 19 беспилотниками „Шахед“, девять из них были сбиты в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Еще семь дронов были локационно потеряны, предположительно из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с Россией после окончания войны в Украине. „Если война закончится в период действия мандата этого правительства, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией“. По его словам, Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз.
Главные новости второй половины дня
В Энергодаре в результате взрыва автомобиля погиб начальник группы пропусков службы охраны Запорожской АЭС Андрей Короткий, заявили в Главном управлении разведки Украины. В российском Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве и утверждают, что взрывное устройство было заложено под автомобиль, припаркованный у дома Короткого. По словам главы движения „Мы вместе с Россией“ Владимира Рогова, Короткий родился и прожил всю жизнь в Энергодаре, раньше он был председателем городского совета. В украинской разведке Короткого считают причастным к военным преступлениям и репрессиям в отношении жителей оккупированных территорий.
Ответственность за атаку на нефтебазу в Воронежской области взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР). В его сообщении говорится, что удар был нанесен по базе хранения горюче-смазочных материалов „Аннанефтепродукт“ возле населенного пункта Анна. Подтверждено попадание по меньшей мере в один из вертикальных резервуаров, утверждают в ГУР. Источник Hromadske в СБУ заявил, что на нефтебазе было 20 резервуаров с топливом.
В Новосибирске подожгли здание местного управления ФСБ, сообщили ГУР и телеграм-канал Baza. По данным Baza, в окно здания бросили бутылку с зажигательной смесью. По предварительным данным, как пишет телеграм-канал, поджигатель „выполнял задание мошенников с территории Украины“.
„Важные истории“ выяснили, что российские власти в ближайшие три года планируют набрать в армию не менее 255 тысяч контрактников.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотников на село Новая Таволжанка 7 человек получили ранения. „Одну женщину с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую — с осколочным ранением ноги бригада скорой везёт в городскую больницу №2 г. Белгорода“, — написал губернатор.
Офис Генпрокурора Украины: российские военные казнили на поле боя 93 украинских военнопленных. Как передает агентство „Укринформ“, начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в эфире телемарафона сообщил, что у правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных. По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году. Он также сообщил, что 3 октября появилась новая информация о казни украинского военнопленного.
В Беларуси вынесли приговор по делу о нападении на российский самолет-радар А-50. Обвиняемые по делу о теракте против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получили от 15 до 25 лет лишения свободы, срок 25 лет присужден заочно, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Беларуси.
Решение принял Минский городской суд. „Исполнителю акта терроризма — гражданину Украины Швецу Н. В. — назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления — от 15 до 25 лет лишения свободы“, — говорится в заявлении прокуратуры.
ТАСС уточняет, что Николай Швец осужден заочно — его уже обменяли на священнослужителя Украинской православной церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.