ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (954-й день) | В Беларуси вынесли приговор по делу о нападении на российский самолет-радар А-50

В Энергодаре в результате взрыва автомобиля погиб начальник группы пропусков службы охраны Запорожской АЭС Андрей Короткий, заявили в Главном управлении разведки Украины. В российском Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве и утверждают, что взрывное устройство было заложено под автомобиль, припаркованный у дома Короткого. По словам главы движения „Мы вместе с Россией“ Владимира Рогова, Короткий родился и прожил всю жизнь в Энергодаре, раньше он был председателем городского совета. В украинской разведке Короткого считают причастным к военным преступлениям и репрессиям в отношении жителей оккупированных территорий.

Ответственность за атаку на нефтебазу в Воронежской области взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР). В его сообщении говорится, что удар был нанесен по базе хранения горюче-смазочных материалов „Аннанефтепродукт“ возле населенного пункта Анна. Подтверждено попадание по меньшей мере в один из вертикальных резервуаров, утверждают в ГУР. Источник Hromadske в СБУ заявил, что на нефтебазе было 20 резервуаров с топливом.

В Новосибирске подожгли здание местного управления ФСБ, сообщили ГУР и телеграм-канал Baza. По данным Baza, в окно здания бросили бутылку с зажигательной смесью. По предварительным данным, как пишет телеграм-канал, поджигатель „выполнял задание мошенников с территории Украины“.

„Важные истории“ выяснили, что российские власти в ближайшие три года планируют набрать в армию не менее 255 тысяч контрактников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотников на село Новая Таволжанка 7 человек получили ранения. „Одну женщину с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую — с осколочным ранением ноги бригада скорой везёт в городскую больницу №2 г. Белгорода“, — написал губернатор.

Офис Генпрокурора Украины: российские военные казнили на поле боя 93 украинских военнопленных. Как передает агентство „Укринформ“, начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в эфире телемарафона сообщил, что у правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных. По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году. Он также сообщил, что 3 октября появилась новая информация о казни украинского военнопленного.