Правда ли, что на сайте президента Украины появилась петиция о переименовании Донецка в Байденодар?
В конце сентября 2024 года интернет-пользователи распространили сообщения о петиции, которая якобы появилась на сайте Владимира Зеленского. Её автор, утверждают блогеры, просит президента присвоить Донецку имя Джо Байдена. Мы решили проверить, так ли это.
30 сентября в соцсетях появилось изображение, которое, как утверждалось, представляет собой скриншот раздела с петициями на сайте президента Украины. Одна из таких инициатив якобы посвящена просьбе переименовать Донецк. Её автор Андрей Владимирович Москаль призывает увековечить имя президента США Джо Байдена, последовательно поддерживающего Украину, и переименовать Донецк в Байденодар. „Это слово, которое означает „дары Байдена“, станет географической памятью помощи США на карте Украины“, — говорится на завирусившемся скриншоте. Его распространили десятки Telegram-каналов, в том числе „Сокол“ (202 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (176 000) и „Первый народный | Новости“ (102 000).
В Украине, согласно закону „Об обращении граждан“, петиции, адресованные главе государства, размещаются на сайте президента страны. На вирусном изображении указана дата создания петиции — 30 сентября 2024 года. За этот день на сайте появились 18 обращений к президенту. 16 из них — о присвоении звания Героя Украины погибшим на фронте военнослужащим, одно — об организации производства на территории страны американских баллистических ракет ATACMS, ещё одно — о предоставлении отсрочки от воинской повинности тех, у кого супруга / супруг относится к инвалидам III группы. Никаких петиций о переименовании Донецка „Проверено“ не нашло. Нет её и в архивной копии соответствующего раздела на сайте, сделанной в ночь с 30 сентября на 1 октября.
Второе несоответствие — это порядковый номер петиции. У завирусившегося документа это №22/534728-еп. Между тем номера на сайте идут по порядку, они присваиваются автоматически, и последний на момент написания разбора — №22/235072-еп. То есть петиция с таким номером заведомо не могла быть подана в 2024 году.
Наконец, появившийся в Сети документ якобы разместил глава движения „Український рух“ Ивано-Франковской области Андрей Москаль. „Проверено“ не удалось найти общественного деятеля с таким именем, такое сочетание упоминается только на сайтах, разместивших новость о переименовании Донецка.
Самая ранняя публикация, которая содержит скриншот и которую смогло отследить „Проверено“, появилась 30 сентября в 16:36 по московскому времени в Telegram-канале „Кот Костян — официальный канал“ (73 000 просмотров). Этот ресурс упоминался в нескольких десятках наших разборов как распространитель и первоисточник дезинформации об Украине.
Ранее прокремлёвские Telegram-каналы уже распространяли скриншоты похожих фейковых петиций на сайте президента Украины. Например, в июле там якобы собирали подписи под инициативой о присвоении 3-й штурмовой бригаде ВСУ имени правой активистки Ирины Фарион, убитой незадолго до этого во Львове.
Таким образом, завирусившаяся в Сети петиция о переименовании Донецка — это фейк. Создать заведомо абсурдную петицию на соответствующем сайте авторам, видимо, не удалось: это могут сделать только граждане Украины, прошедшие идентификацию по паспортным данным, электронной подписи или через аккаунт в украинском банке.
Итог: Фейк