Правда ли, что на сайте президента Украины появилась петиция о переименовании Донецка в Байденодар?

30 сентября в соцсетях появилось изображение, которое, как утверждалось, представляет собой скриншот раздела с петициями на сайте президента Украины. Одна из таких инициатив якобы посвящена просьбе переименовать Донецк. Её автор Андрей Владимирович Москаль призывает увековечить имя президента США Джо Байдена, последовательно поддерживающего Украину, и переименовать Донецк в Байденодар. „Это слово, которое означает „дары Байдена“, станет географической памятью помощи США на карте Украины“, — говорится на завирусившемся скриншоте. Его распространили десятки Telegram-каналов, в том числе „Сокол“ (202 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (176 000) и „Первый народный | Новости“ (102 000).

В Украине, согласно закону „Об обращении граждан“, петиции, адресованные главе государства, размещаются на сайте президента страны. На вирусном изображении указана дата создания петиции — 30 сентября 2024 года. За этот день на сайте появились 18 обращений к президенту. 16 из них — о присвоении звания Героя Украины погибшим на фронте военнослужащим, одно — об организации производства на территории страны американских баллистических ракет ATACMS, ещё одно — о предоставлении отсрочки от воинской повинности тех, у кого супруга / супруг относится к инвалидам III группы. Никаких петиций о переименовании Донецка „Проверено“ не нашло. Нет её и в архивной копии соответствующего раздела на сайте, сделанной в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Второе несоответствие — это порядковый номер петиции. У завирусившегося документа это №22/534728-еп. Между тем номера на сайте идут по порядку, они присваиваются автоматически, и последний на момент написания разбора — №22/235072-еп. То есть петиция с таким номером заведомо не могла быть подана в 2024 году.