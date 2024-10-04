Знакомьтесь: в ДК „Ругодив“ появился художественный руководитель. Кто он?

Тее сразу после своего назначения на должность в сентябре активно включился в работу. „Предложение поступило в августе, я не ожидал, что буду связан с Нарвой на профессиональном уровне“, — рассказывает RusDelfi Эдуард.

В Нарве вырос отец Тее. „Это город моего детства, я приезжал сюда на каникулы к бабушке и дедушке, которые жили здесь с конца 60-х годов, здесь и сейчас живут мои близкие, — говорит режиссер. — Моя деятельность всегда была тесно связана с Нарвой, здесь мы с коллегами неоднократно организовывали поэтические и театральные проекты“.

По образованию Эдуард актер, учился в Вильянди в Тартуской Академии культуры до 2017 года. На последнем курсе уже попал в труппу Русского театра в Таллинне, играл в нем в спектаклях до апреля прошлого года, а параллельно делал свои творческие проекты. Этим летом Эдуард успешно окончил магистратуру Академии музыки и театра в Таллинне по специальности „театральный режиссер“. Выпустил четыре своих спектакля, один из которых был поставлен в Нарве как уличный иммерсивный проект. Дипломный спектакль Тее „Nende poeg“ можно будет увидеть 21 октября на нарвской сцене Vaba Lava.

Эдуард не обошел стороной и педагогическую деятельность. Пять лет Тее работает в русском лицее в Ласнамяэ, где преподает историю кино. Также он четвертый год ведет актерское мастерство у студентов музыкальной и балетной школы у направления „классический вокал“.

Кроме связи с Нарвой, интереса к работе на решение принять предложение руководства ДК „Ругодив“ повлияло и то, что Тее увидел в этом вызов, а вызовы он любит. „Большое учреждение, много людей, чтобы эффективно делать свою работу, нужны и профессиональные навыки, и человеческий опыт, это интересно. Я приехал на место, повстречался с людьми и после этого решил, что да, я согласен“, — рассказывает новый художественный руководитель.

Он планирует, что большую часть рабочей недели будет проводить в Нарве, а если мероприятия окажутся запланированными на выходные, то и в эти дни он останется в городе.