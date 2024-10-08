08.10.2024, 07:00
В Нарве помощники учителей детсада получили предупреждения за недостаточный уровень эстонского. Им грозит увольнение(9)
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Руководство нарвского детского сада Potsataja выдало письменные предупреждения 10 сотрудникам. По крайней мере одно из них связано с отсутствием подтверждения уровня владения эстонским языком на уровне B2.
Согласно одному из документов, директор нарвского детского сада Potsataja Светлана Астахова вынесла предупреждение помощнику воспитателя за отсутствие подтверждения знания эстонского языка на уровне B2. По данным Delfi, такие предупреждения получили 10 работников детского сада: 9 помощников воспитателей и один воспитатель. Согласно информации на сайте детского сада, в учреждении работают 45 человек.
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