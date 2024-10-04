Проверьте, использует ли ваш семейный врач платформу дигитальных услуг
Теперь на Портале здоровья можно увидеть, использует ли ваш семейный врач платформу дигитальных услуг и какая именно. Цель дигитальных платформ — предоставить безопасные каналы связи между пациентом и центром семейного врача, которые поддерживают как саму работу центров семейного врача, так и предлагают людям дополнительную возможность связаться со своим семейным врачом.
„Начиная с 26 сентября человек может проверить на своем рабочем столе Портала здоровья (т.е. на первой странице), внедрил ли его семейный врач в своем центре дигитальное решение (платформу дигитальных услуг семейной медицины). Если семейный врач сделал это, то на рабочем столе человека на сайте Портала здоровья помимо имени и номера телефона его семейного врача появится кнопка о конкретном дигитальном решении, которое используется в центре данного семейного врача.
Если центр семейных врачей еще не использует какое-либо дигитальное решение или не отправил соответствующие данные в информационную систему Департамента здоровья, на экране появляется сообщение о том, что семейный врач не присоединился к электронному решению“, - рассказала Кристин Кууск, руководитель проекта платформ дигитальных услуг для семейных врачей Кассы здоровья, которая призывает всех семейных врачей внедрять дигитальные решения в работу своих центров.
Широкий выбор услуг
После нажатия кнопки „Открыть“ в поле „Мой семейный врач“ на рабочем столе Портала здоровья, человек перенаправляется на другой интернет-сайт - платформу дигитальных услуг, для использования которой пациенту необходимо снова идентифицировать себя в системе с помощью mobiil-ID, Smart ID или ID-карты. Все платформы дигитальных услуг семейной медицины позволяют человеку продлить рецепты, сообщить о проблемах со здоровьем, а также открыть или закрыть лист нетрудоспособности. В зависимости от оказателя услуг на платформе могут быть доступны дополнительные услуги - такие как запись на прием или вакцинации, а также запрос справок о состоянии здоровья.
Электронные обращения пациента поступают на дигитальный рабочий стол лечебной бригады центра семейной медицины, где семейный врач или медсестра сортирует их по степени срочности. Когда центр семейной медицины рассмотрит изложенную в сообщении проблему и запланирует последующие действия, пациент получает уведомление в дигитальной среде или с ним связываются по телефону. Здесь важно отметить, что с добавлением дигитального канала связи возможность телефонного контакта никуда не изчезнет. Все пациенты всегда продолжают иметь возможность обратиться к своему семейному врачу привычным образом – по телефону.
„Если человек предпочитает использовать, например, компьютер и смартфон для консультации у врача, коммуникации хорошо помогают такие программные решения. Это особенно удобно в ситуациях, когда проблема не является неотложной – например, при запросе повторного рецепта. В этом году мой семейный врач также внедрил в своем центре дигитальную платформу и она стала очень полезной для меня как пациента. Теперь мне не нужно долго связываться с центром по телефону, чтобы запросить повторный рецепт. Это также освобождает время для тех пациентов, которые желают связаться с семейным врачом по телефону“, - сказала Кууск. Она добавила, что если семейный врач еще не пользуется дигитальной платформой, человек сам может напомнить об этом своему врачу.
Портал здоровья постоянно обновляется
„Портал здоровья — это своеобразные дигитальные „ворота“, обеспечивающие доступ к медицинской информации самого человека и его близких. При разработке дополнительных функций Портала здоровья основной целью является простота использования и доступность, с помощью которой мы хотим способствовать доступности медицинских услуг. На данный момент мы обновили прежние услуги сайта Digilugu, но со временем добавим Порталу здоровья и совершенно новые функции. С ними мы хотим предоставить жителям Эстонии все больше информации и советов о показателях их здоровья“, - рассказал руководитель службы Портала здоровья Евгений Николаевский.
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