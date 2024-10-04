Проверьте, использует ли ваш семейный врач платформу дигитальных услуг

„Если человек предпочитает использовать, например, компьютер и смартфон для консультации у врача, коммуникации хорошо помогают такие программные решения. Это особенно удобно в ситуациях, когда проблема не является неотложной – например, при запросе повторного рецепта. В этом году мой семейный врач также внедрил в своем центре дигитальную платформу и она стала очень полезной для меня как пациента. Теперь мне не нужно долго связываться с центром по телефону, чтобы запросить повторный рецепт. Это также освобождает время для тех пациентов, которые желают связаться с семейным врачом по телефону“, - сказала Кууск. Она добавила, что если семейный врач еще не пользуется дигитальной платформой, человек сам может напомнить об этом своему врачу.