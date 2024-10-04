Высокая цена захвата Угледара: что известно о потерях России в Украине к октябрю

В ответ ей пришло несколько сообщений от жен и матерей других осужденных, отправленных на фронт в составе бригад „черных беретов“.

„Ищу бойца, зовут Валебный Сергей. Убыл с ИК-17 г. Мурманск. Был прикомандирован к 40-й бригаде морской пехоты. 21 июня 2023 отправился на задание в Угледарском направлении, с того времени на связь не выходил. 25 июня сослуживцы сообщили мне о его гибели. Попадание снаряда — тело со слов очевидцев разорвало. Официальной информации нет“, — написала в одной из групп по поиску пропавших военных родственница погибшего.

Косвенным образом о серьезных потерях „черных беретов“ может свидетельствовать тот факт, что к составу 155-й и 40-й бригад стали приписывать подразделения „Шторм Z“, сформированные из заключенных российских колоний.

Бок о бок с 155-бригадой в этих боях участвовали морпехи 40-й бригады „черных беретов“ из Петропавловск-Камчатского. На основе открытых данных мы смогли подтвердить гибель 72 солдат и офицеров этого соединения.

Это почти в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне. Среди погибших — 19 офицеров, в том числе командир батальона Цырен Лубсанов.

На основе открытых данных Би-би-си смогла подтвердить, что при штурмах Угледара погибло по меньшей мере 211 морпехов 155-й бригады морской пехоты российских вооруженных сил, еще 42 пропали без вести.

Наиболее напряженными и кровопролитными были бои за город осенью 2022 и зимой 2023 года. Тогда на штурм города бросили элитные отряды морской пехоты — 155-ую и 40-ую бригады „черных беретов“ при поддержке БМП и танков. Им помогали мотострелковые соединения, составленные из мобилизованных и добровольцев.

Всего на основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“* и командой волонтеров удалось установить имена 72 004 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Более половины из них не были связаны с армией до начала войны.

28 августа 2023 года в ходе очередной попытки прорваться к Угледару погибли трое заключенных, завербованных на фронт из колонии № 5 Архангельской области: Павел Новиков, Александр Анфимов и Александр Пушкин.

Установленное нами число потерь 155-ой и 40-ой бригад включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского и Камчатского края, СМИ и соцсетях, и чье место службы мы смогли подтвердить. Реальное число „черных беретов“, погибших при штурме Угледара, может быть примерно в два раза выше — то есть около 570 человек.

К такому выводу мы пришли, изучая фотографии с кладбищ в Приморье, на Камчатке и соседних регионах. Мы заметили, что в среднем там появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминаний в СМИ или соцсетях. У нескольких десятков могил стояли флаги 155-й и 40-ой бригад морской пехоты, но места службы других погибших установить не удалось, поэтому мы не внесли их в список потерь „черных беретов“.

С учетом пропавших без вести, большинство из которых, скорее всего, погибли, реальная цифра погибших в штурмах Угледара морпехов может вырасти до 700 человек.

Число тяжелораненых солдат 155-й и 40-ой бригад морской пехоты достоверно установить невозможно. При подсчете этой категории мы опираемся на документы о выплатах компенсаций всем раненым, которые в результате увечья уволены со службы. По данным „Медиазоны“* и „Медузы“*, на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по 1,7-2 тяжелораненых. Следовательно, число окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й и 40-ой бригадах может составлять примерно 1400 человек. А общее число потерь „черных беретов“ под Угледаром — до 2100 человек.