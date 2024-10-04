Высокая цена захвата Угледара: что известно о потерях России в Украине к октябрю
На этой неделе Украина признала потерю Угледара в Донецкой области. Пока мы не можем даже примерно установить общее число россиян, погибших в ходе штурмов этого города, который Россия пыталась захватить с начала войны. Но анализ Би-би-си показал, что только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести. Это 40% довоенной численности этих двух подразделений.
Всего на основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“* и командой волонтеров удалось установить имена 72 004 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Более половины из них не были связаны с армией до начала войны.
Катастрофа морской пехоты
Угледар считается стратегически важным пунктом: он расположен на высоте, и украинская армия могла оттуда наносить удары по логистическим путям противника.
Наиболее напряженными и кровопролитными были бои за город осенью 2022 и зимой 2023 года. Тогда на штурм города бросили элитные отряды морской пехоты — 155-ую и 40-ую бригады „черных беретов“ при поддержке БМП и танков. Им помогали мотострелковые соединения, составленные из мобилизованных и добровольцев.
На основе открытых данных Би-би-си смогла подтвердить, что при штурмах Угледара погибло по меньшей мере 211 морпехов 155-й бригады морской пехоты российских вооруженных сил, еще 42 пропали без вести.
Это почти в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне. Среди погибших — 19 офицеров, в том числе командир батальона Цырен Лубсанов.
Бок о бок с 155-бригадой в этих боях участвовали морпехи 40-й бригады „черных беретов“ из Петропавловск-Камчатского. На основе открытых данных мы смогли подтвердить гибель 72 солдат и офицеров этого соединения.
Косвенным образом о серьезных потерях „черных беретов“ может свидетельствовать тот факт, что к составу 155-й и 40-й бригад стали приписывать подразделения „Шторм Z“, сформированные из заключенных российских колоний.
„Ищу бойца, зовут Валебный Сергей. Убыл с ИК-17 г. Мурманск. Был прикомандирован к 40-й бригаде морской пехоты. 21 июня 2023 отправился на задание в Угледарском направлении, с того времени на связь не выходил. 25 июня сослуживцы сообщили мне о его гибели. Попадание снаряда — тело со слов очевидцев разорвало. Официальной информации нет“, — написала в одной из групп по поиску пропавших военных родственница погибшего.
В ответ ей пришло несколько сообщений от жен и матерей других осужденных, отправленных на фронт в составе бригад „черных беретов“.
28 августа 2023 года в ходе очередной попытки прорваться к Угледару погибли трое заключенных, завербованных на фронт из колонии № 5 Архангельской области: Павел Новиков, Александр Анфимов и Александр Пушкин.
Установленное нами число потерь 155-ой и 40-ой бригад включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского и Камчатского края, СМИ и соцсетях, и чье место службы мы смогли подтвердить. Реальное число „черных беретов“, погибших при штурме Угледара, может быть примерно в два раза выше — то есть около 570 человек.
К такому выводу мы пришли, изучая фотографии с кладбищ в Приморье, на Камчатке и соседних регионах. Мы заметили, что в среднем там появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминаний в СМИ или соцсетях. У нескольких десятков могил стояли флаги 155-й и 40-ой бригад морской пехоты, но места службы других погибших установить не удалось, поэтому мы не внесли их в список потерь „черных беретов“.
С учетом пропавших без вести, большинство из которых, скорее всего, погибли, реальная цифра погибших в штурмах Угледара морпехов может вырасти до 700 человек.
Число тяжелораненых солдат 155-й и 40-ой бригад морской пехоты достоверно установить невозможно. При подсчете этой категории мы опираемся на документы о выплатах компенсаций всем раненым, которые в результате увечья уволены со службы. По данным „Медиазоны“* и „Медузы“*, на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по 1,7-2 тяжелораненых. Следовательно, число окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й и 40-ой бригадах может составлять примерно 1400 человек. А общее число потерь „черных беретов“ под Угледаром — до 2100 человек.
По оценкам западных специалистов, довоенная численность 155-й бригады составляла около 2900 человек, а 40-й бригады — 2400 человек. Следовательно, только штурм Угледара — без учета других сражений — мог выбить из строя до 40% штатного состава подразделений.
При этом потери России в ходе затяжных штурмов Угледара не ограничиваются только „морпехами“.
Засада для батальона „Алга“
Штурмы Угледара нанесли серьезный урон мотострелковому батальону „Алга“, сформированному в Татарстане и составленному из людей, добровольно подписавших контракт уже после начала полномасштабного вторжения в Украину.
6 февраля третья рота „Алга“ попала в засаду близ Угледара. По меньшей мере 27 военнослужащих погибли, более 60 оказались ранены. Более десятка до сих пор числятся пропавшими без вести.
Несмотря на потери, батальон возвращался к штурму этой лесополосы еще четырежды, потеряв по меньшей мере еще семь человек убитыми и около двух десятков ранеными.
Ход боя 6 февраля хорошо иллюстрирует основные проблемы, которые привели к существенным потерям российской стороны при штурмах Угледара.
По рассказам выживших татарстанцев, рота передвигалась на БМП, выпущенных в 1970-х годах. Некоторые из них ломались в пути. При этом техника часто перемещалась колоннами. Это делало отряды легкой добычей для засад и обстрелов.
Так, например, 6 февраля колонна „Алга“ попала в ловушку именно тогда, когда были подбит первый и предпоследний БМП. Это застопорило движение, а все сидевшие на броне добровольцы оказались как на ладони у украинских сил, засевших в лесополосе.
Вторая важнейшая причина провала целого ряда штурмов — отсутствие артподготовки с российской стороны. ВСУ создали в районе Угледара мощный крупный укрепрайон, испещренный окопами и тоннелями под землей. Россиян же часто отправляли штурмовать эти позиции „в лоб“, без предварительных артобстрелов позиции.
Даже в случае, когда артиллерийская поддержка у наступавших была, корректировать огонь получалось плохо из-за проблем со связью. С самого начала вторжения российской стороне так и не удалось системно наладить надежные и оперативные каналы коммуникации, особенно на линии соприкосновения.
В случае с засадой „Алга“, например, вызванные на помощь минометы в первую очередь попали по самим татарстанцам. Как рассказывали выжившие, перенаправить огонь на позиции ВСУ удалось лишь через некоторое время, и это привело к дополнительным потерям среди россиян.
Последствия штурмов
Значение имеет не только общее число погибших и тяжело раненных, но и то, кто именно потерял боеспособность. Только в нашем списке подтвержденных потерь „морпехов“ числятся: комбат, два заместителя командира батальона и пять командиров роты. Для подготовки замены этим специалистам понадобится по меньшей мере 7-8 лет.
К 4-му октября 2024 года Русская Служба Би-би-си и Медиазона (издание признано „иноагентом“ в России) установили имена 72004 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. На графике отображены основные категории погибших и число подтвержденных Би-би-си и Медиазоной потерь.
Потери погибших в армии:
Потери погибших на флоте:
Выбывание из строя офицеров сильнее всего сказывается на боеспособности подразделений. Дело в том, что в структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности с артиллерией.
В итоге гибель или ранение командиров — особенно младших званий (от лейтенанта до капитана) приводит к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь. А это провоцирует новые смерти и ошибки.
В начале 2023 года интернет заполонили кадры хаотичных действий боевых машин морпехов 155-й бригады под Угледаром. Так, на одном из видео, снятом с дрона, было видно, как солдаты на БМП долго не могли выехать с открытого места, попав под обстрел, и в итоге задавили несколько своих сослуживцев.
Для Угледара, который до войны насчитывал 15 тысяч жителей, эти попытки российского наступления обернулись почти полным разрушением города и бесчисленными людскими трагедиями.
„Нас освободили от нормальной жизни, от работы, от семьи. Мы — не притесненные. Нас не надо было освобождать“, — рассказала Би-би-си жительница Угледара Марина, вынужденная покинуть свой родной дом.
BBC Русская служба продолжает собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk.
* Упомянутые в тексте издания „Медиазона“ и „Медуза“ признаны властями РФ иноагентами.
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