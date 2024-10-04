20 тысяч евро наличными 85-летняя нарвитянка отдала „инкассатору“

Затем каким-то невероятным образом мошенники уговорили женщину продать квартиру, чтобы с помощью полученных денег разобраться с мошенниками окончательно. При этом, рассказывает Людмила, ей постоянно повторяли, что полиция в курсе происходящего, что все делается по согласованию с ней.

Ее взяли в оборот два липовых банковских работника. Они убедили пенсионерку помочь поймать мошенников, которые якобы пытаются оформить на ее квартиру кредит. Затем они вынудили ее перевести все деньги со счета, около 3000 евро, в Украину, потом положить на этот счет наличные накопления, около 7000 евро, и перевести туда же с помощью популярной платежной системы Western Union. Ее уговорили съездить в Тарту, чтобы перевести деньги оттуда из-за превышения лимитов переводов. Причем убедили ехать туда на такси, пообещав, что потом банк все вернет.

Это известная очень многим говорящим по-русски эстоноземельцам мошенническая схема (позвонили уже, кажется, каждому второму) в данном случае дала результат. Людмила согласилась продлить пользование номером за деньги. Это было только начало.

Началось все с того, что Людмиле, до недавнего времени проживавшей со своим мужем в двухкомнатной квартире в нарвской 9-этажке, позвонили и сообщили, что срок пользования ее личным телефонным номером истекает, и надо продлевать договор, а за это следует заплатить.

Маклеры Марина и Татьяна (имена изменены, – прим. авт), обратившись в редакцию, сказали, что считают своим долгом предупредить всех, прежде всего, пожилых людей, а также их родственников, насколько коварны и эффективны в своих изощренных манипуляциях могут быть мошенники. Преступники, обчищающие до нитки пожилых людей, могут действовать уверенно. Один из мошенников пришел лично забирать 20 тысяч евро у нарвской пенсионерки.

Но еще до этого у пожилой нарвитянки выманили все деньги, которые были на ее счетах, а также лежали дома наличными. Для этого мошенники продумали сложный сценарий с убеждениями якобы от работников Swedbank.

В этот вторник маклеры узнали, что деньги, вырученные от продажи квартиры при их помощи, а это 27 тысяч евро, 85-летняя нарвитянка Людмила отдала мошенникам частично наличными, а частично – перевела неведомо кому в Украину.

Маклеры были поражены

85-летняя нарвитянка обратилась в фирму недвижимости, в которой удивились, что очень пожилые пенсионеры продают собственное жилье, непонятно зачем, не объясняя, но нашли покупателя.

„Это было странно, мы спрашивали, где же они планируют жить, но женщина говорила, что такое место у них есть, не надо волноваться“, – рассказывают маклеры Марина и Татьяна.

Когда маклеры узнали в этот вторник у связавшейся с ними Людмилы все подробности произошедшего, а, в конце концов, о том, как она отдала 20 тысяч наличными неизвестно кому, они были, по их словам, поражены.

Несмотря на преклонный возраст нарвитянка рассуждает живо, адекватно, критически оценивая произошедшее, и находится в не меньшем шоке. “Я была как будто зомбирована, – оценивает свои действия сама Людмила. – Мне говорили: вам потом банк все вернет. И я верила. Сейчас просто смешно, но все это было как будто под каким-то гипнозом“.

„Я же вас раз 10 спрашивала, все ли в порядке“, – говорит маклер Марина Людмиле, вспоминая о своих сомнениях при продаже квартиры. “Мне велено было молчать. Просто запрещено было кому-то рассказывать что-то про все это“, – ответила Людмила.

Не слыхала о подобных случаях

Опять же очень странно то, чему многие постоянно удивляются, но Людмила – из тех пожилых людей, которые не слышали ничего о том, что мошенники примерно таким образом обманули уже огромное количество жителей Эстонии, не только пожилых, хотя информация о таких фактах не покидает газет, новостных лент, звучит по радио, телевидению.