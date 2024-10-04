После матча в Риге подрались местные и турецкие фанаты. Один пострадавший госпитализирован

Ранее уже сообщалось, что чемпион Латвии по футболу RFS в четверг, 3 октября, на стадионе „Даугава“ устроил сенсацию во втором матче группового этапа Лиги Европы УЕФА, сыграв вничью 2:2 (1:2) с титулованным турецким клубом — стамбульским Galatasaray.

В Ригу вместе с футбольным клубом прибыло большое количество турецких футбольных фанатов, устроивших шествие до стадиона. После матча разгоряченные поклонники футбола решили устроить драку с местными.

„После матча турецкие фанаты подрались с местными болельщиками, в результате двое местных пострадали. Пострадавшие отказались писать заявления. Они не могли указать на конкретных нападавших. Один из пострадавших госпитализирован“, - сообщили порталу Delfi.lv в Госполиции.

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