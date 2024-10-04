„Досье“: из колонии в Харпе изъяли все предметы, с которыми контактировал Навальный перед смертью

Всего в списке 75 позиций. Следствие, в частности, изъяло:

все личные вещи Навального, в том числе верхнюю одежду и нижнее белье;

матрас, постельное белье, книги (Библия, „Война и мир“, „Жизнь и труды Пушкина“, англо-русский словарь);

образцы пищи;

смывы с бушлата Навального, с пола, где он лежал, а также из камеры;

образцы снега из прогулочного двора, где, как утверждали во ФСИН, Навальному стало плохо;

рвотные массы, ногтевые пластины с обеих рук, смывы с губ и кистей, из носа и рта, волосы;

четыре видеорегистратора;

мусор и расходные материалы, оставшиеся после работы бригады скорой помощи (медицинские маски, ящики с медицинскими инструментами и мешок Амбу, необходимые для искусственной вентиляции легких).

„Досье“ предполагает, что медикам могли помогать несколько осужденных. В чем именно, журналисты не уточняют. В материалах следствия указано, что с Навальным контактировали Миронов М.А., Абаев В.С. и Сигачев В.В., которые не указаны в списке сотрудников колонии. На руках у „осужденного Абаева“ были медицинские перчатки, их также забрали.

Журналисты, основываясь на полном списке изъятых предметов, считают, что в колонии могло не остаться ни одной вещи, к которой прикасался Навальный. Однако только напротив 31 позиции в документе стоит пометка, что они отправлены на экспертизу. Передавались ли на исследование другие предметы, в том числе одежда и нижнее белье, неизвестно. Образцы крови и мочи Навального, по данным „Досье“, отправили на экспертизу в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава.

Анонимный телеграм-канал „ВЧК-ОГПУ“ на основе материалов проверки смерти Навального делает вывод, что следователь „изначально отрабатывал, как основную, версию об отравлении“. Похожей версии придерживается центр „Досье“, журналисты которого считают, что действия силовиков после гибели политика „могут говорить о том, что они рассматривали версию о насильственной смерти“.