25-летний португальский тренер нарвского „Транса“ начал свою карьеру с... компьютерной игры

„Однажды я подошёл к тренеру команды до 17 лет и сказал, что хотел бы начать тренировать. Они дали мне возможность тренировать команды клуба „Канидело“ до 9 и до 12 лет в сезоне 2014/15“, — рассказал Рикарду Афонсу о своём первом опыте. Однако, несмотря на этот шанс, он продолжал сталкиваться с недоверием: „В конце того года новый координатор сказал мне: „Ты слишком молод, чтобы быть тренером, можешь уходить“.

Рикарду Афонсу поделился, что его тренерский путь начался довольно необычно: „Я начал с составления отчетов по Football Manager (известная компьютерная игра - прим. RusDelfi), шутя с другом. И всегда говорил своим тренерам в молодёжных командах: „Когда вырасту, хочу стать тренером“. Тем не менее, несмотря на искреннее стремление, путь в футболе был полон трудностей, особенно связанных с его молодым возрастом, что вызвало недоверие и несколько неудач.

Рикарду Афонсу начал свою тренерскую карьеру девять лет назад, будучи подростком. Его путь в тренерской профессии стартовал в возрасте 16 лет в клубах Футбольной ассоциации Порту, которая отвечает за организацию всех соревнований по футболу и футзалу в соответствующем округе Португалии.

Под руководством 25-летнего Афонсу нарвский „Транс“ показал неплохие результаты: ничья с „Флорой“ (1:1), разгром „Нымме Юнайтед“ (4:0) и сенсационная победа над „Пайде“ на выезде (3:2). Однако затем последовало домашнее поражение от „Пайде“ (0:3), когда команда осталась в меньшинстве на 65-й минуте, после чего пропустила все три мяча. Также нарвский клуб сыграл вничью с „Левадией“ (0:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Эстонии. В последнем матче „Транс“ уступил „Левадии“ дома — команде, которая находится на пороге чемпионства. Тем не менее клуб уверенно занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.

Мигел Морейра был назначен главным тренером нарвского „Транса“ в начале июня. Он прибыл в клуб вместе с ассистентом Рикарду Афонсу и итальянским тренером вратарей Алессандро Рибери. В начале сентября он по собственному желанию покинул пост главного тренера, и его обязанности принял 25-летний Афонсу, его ассистент и соотечественник. Президент клуба Николай Бурдаков отметил, что до конца чемпионата не стоит ожидать изменений на тренерском мостике.

„Что касается моего клуба, то здесь созданы все условия. У меня есть доступ к iScout, отель, где мы можем посещать спа для восстановления, и возможность тренироваться на полях с натуральным газоном. Кроме того, строится еще одно место для тренировок (пневмохолл в Нарве — прим. RusDelfi)“, — сказал он.

Далее Рикарду Афонсу мог устроиться на работу в Чехии и Андорре. После собеседования с нарвским „Трансом“ и анализа игры его наняли ассистентом, где он проработал 12 матчей. Афонсу был удивлён качеством местных футболистов, сравнив топ-4 эстонского чемпионата с клубами третьей португальской лиги. Он отметил наличие перспективных игроков, которых удается продавать в другие страны, таких как Промис Дэйвид, который перешёл в бельгийский „Юнион“ (выступает в высшей лиге Бельгии — прим. RusDelfi) из „Нымме Калью“, добавив, что это Эстония — лига возможностей.

„Во время работы там у меня был один из лучших моментов в карьере: игра против „Фаренсе“ (клуб выступает в высшей лиге Португалии — прим. RusDelfi) в Кубке Португалии в возрасте 22 лет“, — отметил Рикарду Афонсу, вспоминая самую значимую победу.

„В конце года мне предложили продлить контракт, но тут появился президент клуба, который находился на дивизион выше (клуб назывался „Сан Роке“) и сказал: „Я хочу, чтобы ты стал главным тренером““, — это фраза снова изменила путь Рикарду Афонсу.

„Я получил работу в „Идеале“ и уехал на Азорские острова, не зная, сколько буду зарабатывать. Сел в самолет во время пандемии и переехал жить один. В 22 года я впервые покинул дом родителей“, — рассказал он.

Неудачи лишь подхлестнули Рикарду Афонсу. После трудного периода он получил поддержку своего бывшего наставника Паулу Жантила и начал помогать тренеру в клубе одной из низших лиг „Перафите“, где приобрел ценный опыт работы с юниорами. Вернувшись в „Канидело“, Афонсу по приглашению того самого координатора, который вначале не поверил в его потенциал, снова занял должность детского тренера. И пусть имена клубов, в которых работал португалец, ничего не скажут даже заядлым фанатам футбола („Эшмориш“, „Идеале“), опыт был невероятно ценным.

Эти инструменты помогают смотреть на повседневную жизнь с оптимизмом после ухода Мигеля Жоау Морейра, которому Рикарду выражает благодарность: „Клуб не позволил мне уйти. Я поговорил с Мигелем, объяснил ему ситуацию, и мы остались друзьями. Никто никому не воткнул нож в спину“.

Цель — в краткосрочной перспективе вернуть команду в еврокубки

После возвращения к роли главного тренера Рикарду Афонсу подчеркнул, что у него небольшая команда, состоящая только из спортивного директора и тренера вратарей. Ограниченные ресурсы требуют от него навыков в таких областях, как физическая подготовка, но не уменьшают спортивные амбиции. Клуб нацелен на участие в европейских соревнованиях в будущем, однако в текущем сезоне их основной задачей является сохранить место в лиге, что выглядит вполне осуществимо.

Он своем тренерском стиле Рикарду рассказывает, что предпочитает, чтобы команда была компактной и надежной в обороне, но не ограничивалась лишь контратаками. Афонсу стремится, чтобы игроки умели ставить игру на паузу. Он подчеркнул, что многие ориентируются на талант и недооценивают простые действия, полагая, что движение вперед — это единственный путь. Однако для достижения результатов в чемпионате необходимы стратегический подход и эффективность, что не всегда возможно при игнорировании разумного подхода.

„Команды чувствуют себя комфортно без мяча, и именно это я пытаюсь изменить в нашем клубе, применяя знания, которые получил в Португалии. Я стремлюсь предложить что-то новое, что практикуют только четыре лучшие команды здесь. Наша цель — создать уникальную идентичность, но также предоставить игрокам свободу для позитивного футбола“, — отметил он.

После одного из матчей чемпионата Эстонии Рикарду Афонсу отметил: „Эта команда ежедневно подтверждает своё качество. Моя работа как тренера упрощается благодаря тому, что я работаю с отличными профессиональными игроками и хорошими людьми“.

Что касается восприятия своей молодости опытными игроками, Рикарду Афонсу отметил, что хорошо интегрировался в коллектив, внося изменения, которые, по его мнению, понравятся игрокам. Хотя в начале он столкнулся с некоторым скептицизмом, ситуация изменилась после победы в первой игре, когда команда забила пять голов во втором тайме. С тех пор недовольство исчезло. На данный момент, после седьмого матча на посту главного тренера, у Рикарду три победы, два поражения и одна ничья против чемпиона, что дает ему возможность проводить эксперименты с составом и тактикой.

Юный португальский специалист Рикарду Афонсу назвал Сержиу Консейсау, экс-игрока сборной Португалии и бывшего тренера „Порту“, а также нынешнего тренера „Наполи“ Антонио Конте своими главными источниками вдохновения. Он отметил: „Я смотрю на них как на прирожденных победителей“.

Рикарду Афонсу, обладая сочетанием молодости и опыта, уверенно движется к своей мечте тренировать в Италии, будь то в Серии А или Серии B. В настоящее время его цель — закончить сезон в чемпионате Эстонии на пятом месте. Последний раз нарвский клуб „Транс“ занимал эту позицию в 2017 году.

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