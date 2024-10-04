Уроженец Пярну Алексей Липинцов возглавит эстонскую сборную по гребле
Новым главным тренером сборной Эстонии по гребле станет Алексей Липинцов, пишет ERR.
Алексей Липинцов, уроженец Пярну, стал новым тренером сборной Эстонии по гребле, сменив на этом посту финского специалиста Вейкко Синисало, который после Олимпиады в Париже решил принять новый вызов.
Синисало возглавлял сборную с 2019 года и под его руководством мужская четверка парная завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в 2021 году, заняла пятое место на чемпионате мира, а также финишировала шестой и седьмой на Олимпиадах в Токио и Париже соответственно.
Алексей Липинцов, которому 42 года, начал заниматься греблей под руководством Татьяны Яансон и стал многократным чемпионом Эстонии по академической гребле. В последние десять лет он тренировал в Таллиннском гребном клубе и был признан лучшим тренером года в возрастных группах U-19 и U-23 в 2020 и 2023 годах соответственно. Также в прошлом году он получил благодарственный сертификат от Эстонского олимпийского комитета за свой вклад в развитие спорта в стране.
Помогать Липинцову будет 45-летний Тыну Эндрексон, который участвовал в шести Олимпийских играх. После Олимпиады в Париже он завершил свою олимпийскую карьеру, но продолжает оставаться активным в мире спорта.
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