СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Дерби двух университетов в Кубке Эстонии: сможет ли „ТалТех“ прервать 5-матчевую победную серию тартуской команды?

Команда „Тартуского университета“ выиграла все пять матчей предварительного раунда, обеспечив себе первое место среди семи команд. На счету „ТалТеха“ три победы и два поражения, что позволяет им занимать третью строчку. Действующий чемпион „Калев/Крамо“ не участвовал в предварительном этапе, но получил автоматический первый посев. Таким образом, тартуская команда будет вторым посеянным, а „ТалТех“ — четвертым.

Главный тренер команды „Тартуского университета“ Айвар Куусмаа отметил, что этот матч станет отличной возможностью для проверки различных игровых аспектов. „Это первое противостояние двух университетов в этом сезоне, но, к сожалению, оно не имеет большого значения для обеих команд, так как ситуация уже ясна. Вероятно, обе стороны будут пробовать что-то новое в рамках подготовки к будущим матчам. Тем не менее, любителям баскетбола стоит прийти, ведь уверен, что игра будет интересной. Нет лучшего способа добавить эмоций пятничному вечеру, чем провести его в баскетбольном зале“, — прокомментировал Куусмаа.