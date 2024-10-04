04.10.2024, 14:12
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Дерби двух университетов в Кубке Эстонии: сможет ли „ТалТех“ прервать 5-матчевую победную серию тартуской команды?
Начало матча в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
В заключительном туре предварительного раунда Кубка Эстонии по баскетболу команда „Тартуского университета“ примет на своем паркете клуб „ТалТех/Алексела“. Матч начнется в 19:00 в спортивном зале Тартуского университета, а его прямая трансляция будет доступна для подписчиков Delfi TV.
Команда „Тартуского университета“ выиграла все пять матчей предварительного раунда, обеспечив себе первое место среди семи команд. На счету „ТалТеха“ три победы и два поражения, что позволяет им занимать третью строчку. Действующий чемпион „Калев/Крамо“ не участвовал в предварительном этапе, но получил автоматический первый посев. Таким образом, тартуская команда будет вторым посеянным, а „ТалТех“ — четвертым.
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