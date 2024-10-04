Футболист сборной Мексики взорвал петарду на пресс-конференции

Инцидент произошел днем в четверг. 26-летний футболист поджег петарду в раздевалке и бросил ее в зал для пресс-конференций. Сообщается, что от взрыва пострадал оператор местной телекомпании, пишет Sportmail.

После случившегося Альварадо вышел к прессе и принес извинения, объяснив свой поступок желанием разыграть партнеров по команде, однако журналисты демонстративно покинули помещение. В клубе пока никак не комментируют действия своего футболиста.

„Гвадалахара“ занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Мексики. Альварадо провел в турнире 10 матчей, в которых забил три мяча и сделал три передачи.

С 2018 года Альварадо регулярно вызывается в сборную Мексики, за которую он провел 48 матчей. Он дважды выигрывал с национальной командой Золотой кубок КОНКАКАФ (2019, 2023), а также становился бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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