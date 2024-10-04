Тоотс поставил ультиматум? Чего добиваются нарвские власти от министра культуры

Уточним, что в совет Нарвского музея входят три представителя государства – Криста Нельсон, Герт Шульц, Яанус Виллико, а также три представителя города – Ян Саан, Алексей Мяги и Вадим Орлов. Когда-то члены-учредители решили, что в случае трех голосов „за“ и трех „против“ определяющим становится голос председателя совета от государства. Раньше эта ситуация не смущала членов совета, но когда в него были назначены Мяги и Орлов, ситуация изменилась. Как сообщает ERR, Тоотс просит министра Пурга пересмотреть принятое положение, чтобы решение принималось большинством в четыре голоса. Тогда это будет более демократичным, считает мэр Нарвы.

„Государство в настоящее время очень удовлетворено работой ЦУ Нарвский музей – там отличный руководитель, мы с ней отлично ладим. Государство внесло 600 000 или более евро на эксплуатационные расходы Нарвского музея, города Нарва внес 400 000 евро. Кроме того, еще инвестиции за счет денег Евросоюза“, – отметила Хейди Пурга в интервью программе „Актуальная камера“.

Министр культуры в ответ на обращение мэра сказала, что нужно проанализировать ситуацию, после чего появится какое-то решение.

Вадим Орлов, Алексей Мяги не могут комментировать ситуацию по договоренности совета, также как и руководитель музея и его сотрудники, только мэр Нарвы может это делать.

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