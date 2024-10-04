В рамках Недели спорта по всей Эстонии прошло около 1200 мероприятий

„Неделя спорта – это инициатива в сфере физической активности, с каждым годом набирающая все большую популярность, реализовать которую можно только вместе с активными людьми из разных уголков Эстонии“, – отметила Ренна Нелис, руководитель проектов Центра компетенции по физической активности и координатор Недели спорта, и добавила, что в течение недели проводились сотни спортивных дней, были организованы утренники физической активности и здоровья, совместные прогулки, походы и физические испытания, проводились семинары о движении и здоровье, а также встречи с тренерами и спортсменами.

Нелис отмечает, что наибольший вклад в программу Недели спорта внесли общеобразовательные школы и детские сады, по инициативе которых было проведено более 960 активных мероприятий. „По традиции самым популярным активным мероприятием стал открывший Неделю спорта благотворительный забег Teatejooks в 29 различных местах Эстонии, в котором приняли участие 14 000 школьников“, – отметила Нелис.

Среди взрослых наибольшей популярностью пользовалась кампания по подсчету шагов „Запускаем шагомер!“, стартовавшая 1 сентября и продлившаяся месяц. В ней приняли участие более 5100 человек. „Стоит отметить, что с каждым годом в Неделе спорта принимает участие все больше компаний и государственных учреждений из разных сфер деятельности“, — подчеркнула Нелис.

Вдохновителями Недели спорта стали патроны министр культуры Хейди Пурга, министр образования и науки Кристина Каллас, министр здравоохранения Рийна Сиккут, кардиолог Маргус Вийгимаа, семейный врач Диана Ингерайнен, олимпийская чемпионка и член Рийгикогу Кристина Шмигун-Вяхи, певица Дагмар Оя, актер Тынис Нийнеметс, журналисты Ханнес Хермакюла и Кайдор Кахар, пловец Крегор Зирк, гребец Юри-Микк Удам и ветеран спорта Хенн Пярн, которые также активно участвовали в различных спортивных мероприятиях.

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