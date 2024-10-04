„Евросоюзу нужна Россия, России нужен Евросоюз“. Премьер Словакии пообещал восстановить отношения с Москвой после окончания войны

„Если война закончится в период действия мандата этого правительства (то есть до 2027 года — прим. „Медузы“), я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией. Евросоюзу нужна Россия, России нужен Евросоюз“, — сказал Фицо на пресс-конференции 3 октября, пишет издание Aktuality.

Он добавил, что каждая война заканчивается за столом переговоров. По его словам, Словакия будет „очень заинтересована“ в „нормальных дружеских отношениях“ с Украиной. Фицо пожелал Украине „положить конец этой беде, потому что это беда для всех“.

По мнению премьера, Украина должна оставаться транзитной страной для сырья, необходимого Европе.

Фицо подчеркнул, что не видит необходимости покупать газ и нефть у альтернативных поставщиков, потому что это „все та же российская нефть“, но с более высокой транзитной ценой.

Парламентские выборы в Словакии прошли в сентябре 2023 года. На них победила партия „Курс — социальная демократия“, которую возглавляет Роберт Фицо. Еще в ходе предвыборной кампании он обещал, что будет выступать против военной помощи Украине. Вскоре после вступления в должность Фицо заявил, что позиция правительства состоит в том, что „немедленное прекращение военных действий — лучшее решение, которое у нас есть для Украины“. При этом в январе 2024 года на встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем он пообещал не блокировать выделение помощи ВСУ в Брюсселе и поддержал „формулу мира“ Владимира Зеленского.

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