ФИФА объявила о расследовании обвинений против Израиля

Комитет ФИФА по управлению, аудиту и соответствию будет расследовать участие в национальных соревнованиях израильских команд, предположительно, базирующихся на территории Палестины, пишет РБК.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что совет ФИФА проявил „должную осмотрительность в этом очень деликатном вопросе“ и последовал совету независимых экспертов.

Сроков для расследований не установлено.

В мае на конгрессе ФИФА PFA предложила приостановить членство Израиля из-за событий в Газе, где, по заявлению палестинцев, „вся футбольная инфраструктура была либо разрушена, либо серьезно повреждена“. Также палестинцы более десяти лет просят ФИФА принять меры против израильской федерации за включение в ее лиги команд из поселений Западного берега и ограничения на поездки для игроков, отмечает AP.

После конгресса ФИФА сначала ждала заключения юристов, а потом еще дважды откладывала рассмотрение этого вопроса.

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