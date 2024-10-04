Евросоюз начинает крупнейшую торговую войну с Китаем из-за электромобилей. Как ответит Пекин?

Европа действует аккуратнее. Ни о каком тотальном запрете речи изначально не шло. ЕС начал расследование подозрений в недобросовестной конкуренции еще в 2023 году, а через год, летом 2024-го объявил, что собирается повысить пошлины на китайские электромобили примерно до 30% с действующих 10%.

Такой запрет фактически закроет китайским автомобилям путь на американский рынок, даже если они собраны в Европе, Мексике или на других дружественных Америке территориях.

США фактически закрыли свой рынок от Китая еще в мае 2024 года решением президента Джо Байдена ввести 100% пошлины на импорт всей продукции китайского автопрома. А недавно Белый дом объявил, что собирается в будущем запретить еще и все установленное в машинах программное обеспечение и коммуникационное оборудование, разработанное в Китае или России .

Ставки в новой торговой войне между тремя крупнейшими экономиками планеты как никогда высоки. На Китай и Евросоюз приходится по 17% мировой экономики, общий объем которой в этом году достигнет 110 трлн долларов . На США — более 25%.

США и Европа обвиняют Китай в том, что он субсидирует свой автопром и помогает ему демпинговать. Китай не согласен и утверждает, что Запад просто проигрывает в честной конкуренции с трудолюбивыми китайскими рабочими и инженерами.

Запад в целом пытается сдержать нашествие китайских электромобилей, несмотря на то, что поставил цель электрифицировать транспорт для сокращения спроса на бензин ради борьбы с выбросами парниковых газов — главной причины глобального потепления.

Против пошлин выступал не только Китай, раздумывающий в ответ запретить хамон, коньяк и еще что-нибудь европейское, но и автозаводы главной автомобильной державы Европы — Германии. Однако Еврокомиссия все же вынесла вопрос на голосование 27 стран-членов ЕС, и в пятницу они, скорее всего, одобрят начало торговой войны.

Пошлины в итоге оказались чуть меньше — их уменьшили после консультаций и переговоров с китайскими автоконцернами, а также с европейцами и американцами, собирающими машины в Китае, вроде Tesla и BMW.

Немцы не хотят войны

Главный конкурент китайского автопрома — немецкие автопроизводители Mercedes, BMW и Volkswagen — были резко против торговой войны с Китаем. Они зарабатывают на китайском рынке более 25% всей своей прибыли от продажи машин в мире и боятся ответных санкций.

Они говорят, что им нужна не защита от конкурентов, а помощь в борьбе с ними, поскольку немецкие машины по-прежнему лучшие в мире, просто им нужно больше времени и денег на перестройку. А пошлины лишат их прибыли.

„Пошлины наносят ущерб немецким компаниям, работающим на мировом рынке, и могут спровоцировать торговый спор, от которого не выиграет никто, — заявил гендиректор BMW Оливер Ципсе на этой неделе. — Поэтому немецкое правительство должно занять четкую позицию“.

Его поддержал главный противник торговой войны, глава Mercedes-Benz Ола Каллениус. Он предложил канцлеру Олафу Шольцу проголосовать „против“, а не воздерживаться, как в июле, когда вопрос о пошлинах рассматривался предварительно.

Четкое „нет“ помогло бы немцам избежать ответных запретов, если получится убедить китайцев, что Германия тут ни при чем, а торговая война — исключительно инициатива Еврокомиссии.

Немецкая экономика — крупнейшая в Европе — и без того стагнирует, что сказывается не только на уровне жизни населения и промышленности, но и на политике — правящая коалиция проигрывает одни местные выборы за другими и уже не надеется удержать власть на федеральных выборах в сентябре 2025 года.

Канцлер Германии Шольц предлагает продолжить переговоры с китайцами даже после введения пошлин.

Французы и итальянцы — за пошлины

Две другие крупнейшие экономики и автомобильные державы ЕС — Франция и Италия — всецело поддержали ограничения на китайские электромобили.