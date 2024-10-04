Евросоюз начал крупнейшую торговую войну с Китаем из-за электромобилей. Как ответит Пекин?

Против пошлин выступал не только Китай, раздумывающий в ответ запретить хамон, коньяк и еще что-нибудь европейское, но и автозаводы главной автомобильной державы Европы — Германии. Однако Еврокомиссия все же вынесла вопрос на голосование 27 стран-членов ЕС, и в пятницу они одобрили начало торговой войны.

Запад в целом пытается сдержать нашествие китайских электромобилей, несмотря на то, что поставил цель электрифицировать транспорт для сокращения спроса на бензин ради борьбы с выбросами парниковых газов — главной причины глобального потепления.

США и Европа обвиняют Китай в том, что он субсидирует свой автопром и помогает ему демпинговать. Китай не согласен и утверждает, что Запад просто проигрывает в честной конкуренции с трудолюбивыми китайскими рабочими и инженерами.

Ставки в новой торговой войне между тремя крупнейшими экономиками планеты как никогда высоки. На Китай и Евросоюз приходится по 17% мировой экономики, общий объем которой в этом году достигнет 110 трлн долларов. На США — более 25%.

США фактически закрыли свой рынок от Китая еще в мае 2024 года решением президента Джо Байдена ввести 100% пошлины на импорт всей продукции китайского автопрома. А недавно Белый дом объявил, что собирается в будущем запретить еще и все установленное в машинах программное обеспечение и коммуникационное оборудование, разработанное в Китае или России.

Такой запрет фактически закроет китайским автомобилям путь на американский рынок, даже если они собраны в Европе, Мексике или на других дружественных Америке территориях.

Европа действует аккуратнее. Ни о каком тотальном запрете речи изначально не шло. ЕС начал расследование подозрений в недобросовестной конкуренции еще в 2023 году, а через год, летом 2024-го объявил, что собирается повысить пошлины на китайские электромобили примерно до 30% с действующих 10%.