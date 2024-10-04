Пенальти, назначенный эстонским арбитром, стал роковым для итальянского гранда в Лиге Европы

Кристо Тохвер судил матч между „Эльфсборгом“ и „Ромой“, в котором ему ассистировали линейные судьи Сильвер Кыйв и Стен Клаасен, а также четвертый судья Юри Фришер. Главным видеорефери был голландец Клей Руперти, а его помощником стал пятый арбитр из Эстонии — Марко Лийва.

На 42-й минуте встречи главный видеорефери пригласил Тохвера к экрану VAR. Эстонский арбитр заметил, что мяч попал в руку полузащитника „Ромы“ Томмазо Бальданци, и назначил пенальти, который оказался решающим — именно с него был забит единственный гол матча.

Вратарь „Ромы“ Миле Свилара не смог справиться с ударом нападающего „Эльфсборга“ Байду с 11-метровой отметки.

Хотя „Рома“ контролировала мяч на протяжении всего матча, у команды возникли трудности с созданием опасных моментов. Даже когда Иван Юрич выпустил всех ключевых игроков во втором тайме, это не помогло. Итальянцы не нанесли ни одного удара в створ во второй половине матча. Тохвер в ходе матча показал три жёлтые карточки игрокам „Эльфсборга“, а перед финальным свистком вынес предупреждение суперзвезде „Ромы“ Пауло Дибале, чьи эмоции были на пределе.

Турнирная таблица:

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