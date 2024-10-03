Правительство одобрило поправки в закон о спорте

Согласно направленному в Рийгикогу законопроекту, для ряда соревнований, на которых не возникает проблем с безопасностью, больше не потребуется разрешение местного самоуправления. Однако для соревнований по мотоспорту такая обязанность вводится, пишет ERR.

Максимальная компенсация судьям-волонтерам увеличится с 20 до 45 евро в день, а годовая максимальная выплата — с 1040 до 2340 евро. В борьбе с допингом антидопинговые правила будут обязательны не только для спортсменов и тренеров, но и для вспомогательного персонала, судей и других участников.

Список нарушений пополнят манипуляции соревнованиями и другие нарушения спортивной этики. В период наказания за эти нарушения спортсменам, тренерам и персоналу не будут выплачиваться пособия, а уже выплаченные средства могут быть возвращены. Особая регуляция предусмотрена для олимпийских чемпионов.

Большинство поправок вступят в силу с 1 января 2025 года, а изменения в организации спортивных мероприятий — с 1 апреля.

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