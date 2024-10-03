ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (953-й день) | Губернатор: в Курчатове, где находится Курская АЭС, сбит украинский беспилотник. В спецслужбах Украины атаку отрицают
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на среду и утром
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 113 украинских беспилотников. Из них, по заявлению ведомства, 73 сбили над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской, один — над Брянской. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одной пострадавшей женщине.
Российские военные за ночь запустили по Украине 105 „Шахедов“, заявили в Воздушных силах ВСУ. Дроны, по заявлению военных, сбивали над 15 областями страны. В Киеве воздушная тревога продолжалась более пяти с половиной часов. О жертвах и серьезных разрушениях не сообщается.
Поздно вечером 2 октября российские войска обстреляли Харьков, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате атаки был поврежден пятиэтажный дом в районе Салтовка, 12 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили ранения.
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно (примерно на три часа) закрывались на прилет и вылет; Росавиация объяснила это „обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов“. По информации телеграм-канала Baza, такое решение принято из-за угрозы атаки беспилотников.
Канада и страны Северной Европы работают над созданием оборонной коалиции для противодействия России и Китаю в Арктике, рассказала Bloomberg глава канадского МИД Мелани Жоли. Канада пообещала усилить свое военное присутствие в Арктике после вторжения России в Украину, а также на фоне растущего интереса Китая к Крайнему Северу. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к потенциальному конфликту со странами НАТО в Арктике. После этого стало известно, что Россия впервые привлекла к патрулированию в Северном Ледовитом океане корабли береговой охраны Китая.
Основные новости к полудню
Беспилотники ВСУ ночью атаковали военный аэродром Борисоглебск в Воронежской области, сообщили сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины. Российские власти об атаке на аэродром не сообщали. Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил лишь о том, что в результате ночного налета дронов в четырех муниципалитетах региона были задействованы средства ПВО и что одна местная жительница получила ранения.
Украина перебросила в Курскую область лучшие из имеющихся в ее распоряжении танков — шведские Strv 122 и немецкие Leopard 2A6, пишет Forbes. Издание отмечает, что это может говорить о важности этого направления для украинского командования вопреки рискам потерь этой техники.
Правительство РФ хочет обязать госкорпорации перечислять в казну 50% рыночной стоимости иностранных компаний, которые были национализированы после начала полномасштабной войны. Соответствующие поправки в бюджетный кодекс уже подготовлены и внесены в Госдуму.
В Черниговской области дрон атаковал автомобиль, который вез людям баллоны со сжиженным газом, сообщает ОВА.Они сдетонировали, три человека погибли, включая 6-летнего ребенка.Ранены еще четыре человека, включая двух детей. Загорелись жилые дома.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить ходатайство следствия и арестовать вернувшегося с войны православного блогера Клауда Роммеля, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки. Следствие ходатайствовало о его отправке в СИЗО. Однако суд решил в качестве меры пресечения отправить его под наблюдение командованию воинской части, в которой он служит, до конца действия контракта (расположенной в городе Луга Ленинградской области). На заседании суда Роммель заявил, что собирается вернуться в „зону СВО“, чтобы „помогать ребятам“.
Главные новости второй половины дня
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Украину. На пресс-конференции в Киеве он заявил, что разрешение Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по территории РФ будет обсуждаться на следующем заседании в формате „Рамштайн“ 12 октября.
Рютте также сказал журналистам, что сейчас „Украина ближе к НАТО, чем когда-либо в прошлом“. „И она продолжит идти по этому пути до момента, пока она не станет членом нашего блока, — заявил генсек НАТО. — Россия не имеет права голоса и права вето по этому вопросу“.
России удается закупать электронные компоненты западных компаний для своих ракет — в основном через китайские и гонконгские фирмы-однодневки, пишет Bloobmerg в своем расследовании. Посредники знают, что у России мало путей закупок — и делают серьезную наценку: по данным Bloomberg, Москва переплачивает более чем вдвое по сравненнию с тем, что было до войны.
Владимир Зеленский заявил, что отступление ВСУ из Угледара — это правильный шаг для сохранения жизни бойцов, потому что они „важнее любой застройки“.
Швейцария в течение четырех лет выделит 1,5 миллиарда евро на восстановление Украины. Миллиард будет направлен на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь, а остальные деньги — на программы по восстановлению.
Минобороны России официально объявило о захвате Угледара в Донецкой области. Город был взят под контроль подразделениями группировки войск „Восток“, добавили в ведомстве.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что причиной взрывов в районе города Курчатов, в котором расположена Курская АЭС, стало уничтожение украинского беспилотника. Чиновник утверждает, что беспилотник был „подавлен“ средствами радиоэлектронной борьбы. „В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции“, - написал Смирнов в своём телеграм-канале. Телеграм-канал Baza утверждает, что около 16 часов несколько беспилотников попытались атаковать склад в Курчатове и, миновав Курскую АЭС по пути, упали в районе улицы Энергетиков в шести километрах от станции.
Источники телеканала „Суспільне“ в украинских спецслужбах отрицают попытки ВСУ атаковать Курскую АЭС.
В Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что измерения радиационного фона в Курчатове не превышают естественных уровней, передает ТАСС. В пресс-службе Росэнергоатома агентству сказали, что Курская АЭС работает в штатном режиме.
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