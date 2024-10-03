ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (953-й день) | Губернатор: в Курчатове, где находится Курская АЭС, сбит украинский беспилотник. В спецслужбах Украины атаку отрицают

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Украину. На пресс-конференции в Киеве он заявил, что разрешение Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по территории РФ будет обсуждаться на следующем заседании в формате „Рамштайн“ 12 октября.

Рютте также сказал журналистам, что сейчас „Украина ближе к НАТО, чем когда-либо в прошлом“. „И она продолжит идти по этому пути до момента, пока она не станет членом нашего блока, — заявил генсек НАТО. — Россия не имеет права голоса и права вето по этому вопросу“.