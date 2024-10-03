Еврокомиссия подаст в Европейский суд иск к Венгрии

Европейская комиссия (ЕК) решила обратиться в Европейский суд в Люксембурге с иском против Венгрии, так как считает, что принятый в этой стране закон „О защите суверенитета“ нарушает законодательство Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕК, в четверг, 3 октября.

В феврале нынешнего года Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление, где выразила обеспокоенность этим законом. Ответ государства ЕК сочла неудовлетворительным и в мае направила властям в Будапеште обоснованное мнение, в котором повторила свои претензии по поводу „нарушения основных прав, закрепленных в хартии ЕС об основных правах, основных свобод внутреннего рынка и законодательства ЕС о защите данных“. „После тщательной оценки ответа венгерских властей Комиссия утверждает, что большинство выявленных жалоб до сих пор не рассмотрены“, - говорится в сообщении ЕК.

Венгрия в свою очередь заявила, что закон о защите суверенитета не нарушает законы Евросоюза и что опасения Еврокомиссии необоснованны.

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