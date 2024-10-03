„Беспрецедентная эскалация“. Как Израиль может отреагировать на иранский ракетный удар и чем ответит Тегеран?

Иран, после свержения шаха в 1979 году ставший исламской республикой, давно обещает уничтожить государство Израиль, которое он называет „сионистским режимом“. Израиль обвиняет Корпус стражей революции Ирана в распространении насилия на Ближнем Востоке через своих союзников и посредников, и это мнение находит понимание в некоторых арабских столицах, в частности, в Эр-Рияде.

Иранский ракетный обстрел Израиля — по словам Тегерана, в ответ на убийства лидеров „Хезболлы“ и ХАМАС Хасана Насраллы и Исмаила Хании — вряд ли останется без ответа. Заявления Ирана о том, что в случае ответного удара Израиля он готов на дальнейшую эскалацию, видимо, не остановят израильских военных, но это не означает, что угрозы Тегерана не следует воспринимать всерьез.

Что может произойти дальше?

И Израиль, и его ближайший союзник США обещают наказать Иран за обстрел Израиля. „Иран заплатит высокую цену“, — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Когда Иран обстрелял Израиль в апреле в ответ на налет на консульство в Дамаске, в результате которого погибли несколько высокопоставленных офицеров КСИР, западные союзники громко призывали Израиль к сдержанности. В этот раз такие призывы тоже раздаются, но не столь громко.

Правда, президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает возможный ответный удар Израиля по иранским ядерным объектам, и сказал, что США „будут обсуждать с израильтянами, что они собираются делать“.

Байден также сказал, что консультировался с лидерами других стран G7, и все они согласны с тем, что Израиль „имеет право ответить, но должен отвечать пропорционально“.

„Очевидно, что это была беспрецедентная эскалация со стороны Ирана, — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. — Израиль имеет право ответить на нее. Мы обсуждаем, каким будет этот ответ“.