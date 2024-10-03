Правда ли, что на видео показано попадание иранской ракеты по зданию в Тель-Авиве?

Ролик начал расходиться по Telegram-каналам вечером 1 октября 2024 года, тогда же его включили в новостной выпуск российского „Первого канала“. В обоих случаях утверждалось, что на видео запечатлено попадание иранской ракеты по многоэтажному зданию в Тель-Авиве.

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Вечером 1 октября Иран нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По заявлению иранского Корпуса стражей исламской революции, эта атака стала ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера „Хезболлы“ Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана, который погиб вместе с Насраллой. По подсчётам израильских военных, Тегеран запустил 180 ракет, большая часть из которых была сбита системами ПВО Израиля. Несколько попаданий ракет были зафиксированы в центре и на юге Израиля. При этом Иран заявил, что 90% ракет достигли своих целей.

30-секундное видео, судя по всему, снято прохожим на телефон. В некоторых источниках ролик сопровождается титрами на иврите, но их перевод сравнительно бессмысленен: „Атаки дронов на Израиль, Эйлат, хуситская милиция“. При этом женский голос за кадром отчётливо кричит по-русски: „Мамочка!“, а в кадр попадают здания, напоминающие башни Москва-Сити.

С помощью обратного поиска Google по изображениям „Проверено“ убедилось, что это не совпадение — на видео действительно район небоскрёбов в российской столице. Автор ролика запечатлел атаку украинских беспилотников на Москва-Сити, произошедшую 30 июля 2023 года. Тогда же видео опубликовали десятки Telegram-каналов. Самый ранний подобный пост из тех, что обнаружило „Проверено“, появился в тот день в канале „112“ в 04:38 по московскому времени.