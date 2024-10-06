МНЕНИЕ | Кто и зачем взломал аккаунт Олега Беседина?
Минуло больше недели после исчезновения аккаунта Олега Беседина из Фейсбука. Кто и зачем мог взломать его аккаунт?
Аккаунт создателя группы „Таллиннцы“ пропал из поиска. Также он не отображается в списке друзей у тех, у кого он был в друзьях. Обычно такая картина присутствует, когда аккаунт удаляется. В группе „Таллиннцы“ (56,6 тыс. участников) исчезли все сообщения Олега Беседина. Такая картина тоже весьма характерна для ситуации, когда аккаунт удален. Примем пока что удаление аккаунта как рабочую версию.
27 сентября появилась публикация в Delfi, где Олег Беседин заявил:
„Мой личный аккаунт взломали мошенники, и я сейчас пытаюсь с техподдержкой решить этот вопрос. Группы все работают. К тому же, мошенники через мой бизнес-кабинет назаказывали какой-то рекламы непонятной в Instagram. И немаленькая сумма денег снялась. Я попытался зайти через других людей, у кого есть доступ в фейсбук. Они говорят, что IP-код этих мошенников из Вьетнама. Мне трудно сказать, кто это. Мне от фейсбука пришло сообщение: мы временно заблокировали ваш аккаунт. Ваш аккаунт фейсбук переведён в немой режим, поскольку ваш аккаунт Instragram нарушает наши правила“, – рассказал Беседин.
„Instagram у меня уничтожила Полиция безопасности еще полтора года назад. Я новый открыл, но у меня там только одна публикация, поэтому у меня не было никакого резона заказывать на инстаграм какую-либо рекламу. Мало того, после этого эти мошенники вышли сами со мной на связь и предложили за деньги мне этот аккаунт вернуть. Причем общались от имени якобы Meta. Они сделали в WhatsApp значок Meta, замаскировались, и начали писать, как будто они – техподдержка Facebook. И начали вымогать деньги у меня. Суммы запрашивали разные, колебались от 280 евро до 310. Фейсбук у меня снял автоматически 420 евро: два перевода по 210 евро за рекламу, которую мошенники заказали“, – описал ситуацию Олег.
Таким образом, Беседин утверждает, что подвергся хакерской атаке. Однако все хакерские атаки, если это только не атаки на государственные и/или общественно значимые инфосистемы, делятся на два типа:
С материальной заинтересованностью, т.е. украсть деньги с банковских счетов, оформить на жертву кредит и присвоить деньги, переоформить доли в компании Х и тому подобное.
Для личной мести. Бывшие мужья, жёны, любовники и любовницы, парни и девушки и так далее. Цель взлома в данном случае – отомстить, нанести ущерб субъекту.
Очевидно, что в первом случае никто не будет взламывать Фейсбук, а потом через WhatsApp вымогать 300 евро. Подготовка к хакерской атаке, закупка расходных материалов: прокси, банковские аккаунты под вывод средств, верифицированные криптобиржи, фирмы на „танкистов“ - всё это стоит денег, намного превышающих 300 евро. Никто не будет тратить даже 1000 евро, чтобы потом попытаться выманить 300 – это нонсенс. И Фейсбук в этом случае взламывать смысла тоже никакого нет – гораздо проще взламывать Smart-ID.
Недавняя история афериста Стена Кяхра это подтверждает: никакие Фейсбуки этот человек даже не пытался взламывать, он просто открывал счета в банках и оформлял кредиты на своих жертв. И суммы там были совсем другие – приблизительно 54 000 евро. Как бы то ни было, но действия Стена Кяхра логичны и последовательны: познакомился с женщиной, втёрся в доверие, получил доступ к документам, изготовил Smart-ID, оформил кредит, деньги присвоил. Делать то же самое без личного знакомства как минимум сложнее, придётся каким-то образом сначала получить контроль над устройством жертвы, возможно, даже над несколькими устройствами.
Случай с аккаунтом Беседина иной: нам предлагается принять на веру, что, проделав такую сложную операцию и завладев в результате неё доступом как минимум к одному устройству Олега Беседина, люди не придумали ничего лучше, как купить рекламу в Инстаграм и через WhatsApp вымогать у него 300 евро? Похоже на выдумку. Причём выдумку человека, к компьютерным наукам имеющего весьма далёкое отношение.
Сам Беседин говорит следующее: „Я попытался зайти через других людей, у кого есть доступ в Фейсбук. Они говорят, что IP-код этих мошенников из Вьетнама“. Опустим незнание терминологии, понятно, что имел он в виду IP-адрес. Но как он его увидел? Сам Фейсбук информации об IP-адресе не раскрывает, даже для других администраторов в группе. При несанкционированном входе в аккаунт Фейсбука, уведомление приходит на электронную почту, привязанную к аккаунту Фейсбука. Поэтому непонятно, каких таких „других людей, у кого есть доступ в Фейсбук“ просил Олег Беседин узнать IP-адрес злодеев. В этой социальной сети нет информации об IP-адресе, нет такой информации и в WhatsApp, через который у Олега Беседина вымогали 300 евро.
„Другие люди, у кого есть доступ в Фейсбук“ имеют доступ в личный почтовый ящик Олега Беседина, привязанного к аккаунту на Фейсбуке? Звучит, мягко говоря, странно. Итак, ни от Фейсбука, ни от WhatsApp ни сам Олег Беседин, ни „другие люди“ информацию об IP-адресе получить не могли.
Как эту информацию можно получить ещё? Чисто технически такую информацию могут предоставить спецслужбы. Но тут возникает интересный вопрос: спецслужбы какой страны могли предоставить информацию об IP-адресе взломщиков Олегу Беседину? Очевидно, что не спецслужбы Эстонии – было бы очень странно, если бы фигуранту ежегодника КаПо эта же самая Полиция безопасности передала свои разведданные.
Как фигурант ежегодников Полиции безопасности Олег Беседин, очевидно, находится под внимательным наблюдением. И, сотрудничай он со спецслужбами, например, России, на нем, наверняка, уже было бы уголовное дело и, возможно, не одно. Но никаких уголовных дел нет. Поэтому версия о сотрудничестве Олега Беседина с российскими спецслужбами сомнительна.
Можно лишь предположить, что история со взломом из Вьетнама самим Олегом Бесединым придумана для ему одному известных целей.
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