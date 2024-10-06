МНЕНИЕ | Кто и зачем взломал аккаунт Олега Беседина?

Таким образом, Беседин утверждает, что подвергся хакерской атаке. Однако все хакерские атаки, если это только не атаки на государственные и/или общественно значимые инфосистемы, делятся на два типа:

„Instagram у меня уничтожила Полиция безопасности еще полтора года назад. Я новый открыл, но у меня там только одна публикация, поэтому у меня не было никакого резона заказывать на инстаграм какую-либо рекламу. Мало того, после этого эти мошенники вышли сами со мной на связь и предложили за деньги мне этот аккаунт вернуть. Причем общались от имени якобы Meta. Они сделали в WhatsApp значок Meta, замаскировались, и начали писать, как будто они – техподдержка Facebook. И начали вымогать деньги у меня. Суммы запрашивали разные, колебались от 280 евро до 310. Фейсбук у меня снял автоматически 420 евро: два перевода по 210 евро за рекламу, которую мошенники заказали“, – описал ситуацию Олег.

„Мой личный аккаунт взломали мошенники, и я сейчас пытаюсь с техподдержкой решить этот вопрос. Группы все работают. К тому же, мошенники через мой бизнес-кабинет назаказывали какой-то рекламы непонятной в Instagram. И немаленькая сумма денег снялась. Я попытался зайти через других людей, у кого есть доступ в фейсбук. Они говорят, что IP-код этих мошенников из Вьетнама. Мне трудно сказать, кто это. Мне от фейсбука пришло сообщение: мы временно заблокировали ваш аккаунт. Ваш аккаунт фейсбук переведён в немой режим, поскольку ваш аккаунт Instragram нарушает наши правила“, – рассказал Беседин.

Аккаунт создателя группы „Таллиннцы“ пропал из поиска. Также он не отображается в списке друзей у тех, у кого он был в друзьях. Обычно такая картина присутствует, когда аккаунт удаляется. В группе „Таллиннцы“ (56,6 тыс. участников) исчезли все сообщения Олега Беседина. Такая картина тоже весьма характерна для ситуации, когда аккаунт удален. Примем пока что удаление аккаунта как рабочую версию.

Очевидно, что в первом случае никто не будет взламывать Фейсбук, а потом через WhatsApp вымогать 300 евро. Подготовка к хакерской атаке, закупка расходных материалов: прокси, банковские аккаунты под вывод средств, верифицированные криптобиржи, фирмы на „танкистов“ - всё это стоит денег, намного превышающих 300 евро. Никто не будет тратить даже 1000 евро, чтобы потом попытаться выманить 300 – это нонсенс. И Фейсбук в этом случае взламывать смысла тоже никакого нет – гораздо проще взламывать Smart-ID.

Недавняя история афериста Стена Кяхра это подтверждает: никакие Фейсбуки этот человек даже не пытался взламывать, он просто открывал счета в банках и оформлял кредиты на своих жертв. И суммы там были совсем другие – приблизительно 54 000 евро. Как бы то ни было, но действия Стена Кяхра логичны и последовательны: познакомился с женщиной, втёрся в доверие, получил доступ к документам, изготовил Smart-ID, оформил кредит, деньги присвоил. Делать то же самое без личного знакомства как минимум сложнее, придётся каким-то образом сначала получить контроль над устройством жертвы, возможно, даже над несколькими устройствами.

Случай с аккаунтом Беседина иной: нам предлагается принять на веру, что, проделав такую сложную операцию и завладев в результате неё доступом как минимум к одному устройству Олега Беседина, люди не придумали ничего лучше, как купить рекламу в Инстаграм и через WhatsApp вымогать у него 300 евро? Похоже на выдумку. Причём выдумку человека, к компьютерным наукам имеющего весьма далёкое отношение.